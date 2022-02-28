Бойфренд Фриды Карлссон — надежда шведского зимнего спорта. Он может стать суперзвездой

Вильям Поромаа — новое громкое имя в лыжах.

В воскресенье мало кто обратил внимание на радость 21-летнего шведского парня, занявшего третье место в разделке на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти. Вот Иво Нисканен, гениальный финский классист, одержавший очередную уверенную победу, — это да. Или норвежец Йоханнес Клебо, снова посрамивший тех, кто говорит, что кроме спринтов он ничего бегать не умеет. Обсуждали Алексея Червоткина, сумевшего опередить самого Александра Большунова.

А Вильям Поромаа остался за кадром. Но его бронза — особенное событие. Прежде этого спортсмена, который вместо Лахти мог бы выступать на молодежном чемпионате мира вместе с нашей Вероникой Степановой, если и знали, то скорее как бойфренда очаровательной Фриды Карлссон — чемпионки мира и олимпийского призера. Разве что шведские журналисты обращали на Вильяма внимание и предсказывали ему прорыв уже на Олимпийских играх в Пекине.

Первый со времен Олссона

В какой-то степени этот прорыв и случился. Просто мы за триумфом российских спортсменов не обратили на это никакого внимания. Но Поромаа показал потрясающую стабильность — ни в одной из олимпийских гонок он не выпал из топ-10. Десятое место в разделке, девятое в марафоне, шестое в скиатлоне и два четвертых — в эстафете и тим-спринте. Для 21-летнего спортсмена — впечатляюще. А теперь, в Лахти, он впервые в карьере попал на подиум Кубка мира. Самую малость проиграл в борьбе за серебро Клебо, но сумел опередить наших Червоткина и Большунова. И на этом он вряд ли остановится.

Для шведского спорта восхождение Поромаа — огромное событие. Удивительно, но в этой скандинавской стране долгое время не было топовых лыжников-мужчин. Лыжницы — да. Сейчас у них самая сильная спринтерская группа в мире, есть Эбба Андерссон, еще недавно блистала Шарлотта Калла. А вот по мужской части — провал. Две последние Олимпиады — ни единой медали. Звезд не было со времен Йохана Олссона. И это — в Швеции! Северной стране.

Парень, с которым придется считаться

Теперь же, кажется, кризис пройден. Вильям Поромаа прогрессирует от этапа к этапу, и уже в следующем сезоне нашей сборной предстоит считаться не только с норвежцами и Иво Нисканеном, но и с этим парнем.

«Стараюсь научиться как можно большему у Иво Нисканена. Было весело выступать вместе. К сожалению, в конце он был немного сильнее, но все равно я доволен вторым местом! Я также хочу поздравить Вильяма Поромаа с его первым подиумом в Кубке мира! Я уверен, что он будет не последним», — написал Клебо после гонки в Лахти.

«Спасибо за гонку, чемпион!» — поддержал Нисканен в комментариях.

«Рад разделить это событие с вами», — отметил Поромаа.

Что касается Фриды Карлссон, то в начале нынешнего сезона она сражалась на равных с самой Терезой Йохауг, но с подготовкой к Олимпиаде явно промахнулась. На Играх в Пекине она удивила разве что душераздирающими сценами после финиша, когда она практически без чувств падала на снег. В итоге за все Игры у Фриды только бронза в эстафете. Но ей всего 22 года, и есть шанс, что ее главные успехи впереди. И Поромаа наверняка поможет своей девушке преодолеть временные трудности, а заодно и сам научится справляться с давлением обстоятельств.