Американец, придумавший коньковый ход, сразу выиграл Кубок мира. Так началась революция в лыжах

В СССР новый стиль передвижения оценили с большим опозданием, и это дорого стоило нашей сборной.

Всего 35 лет назад в лыжных гонках не было никакого ограничения по стилям. Можно было преодолевать дистанцию хоть «классикой», как делали лесные охотники сотни лет назад, хоть «коньком», хоть приставными шагами. Привычное нам разделение на классические гонки и старты свободным стилем (где сейчас все идут коньковым ходом), появилось только в тот момент, когда игнорировать самый эффективный способ передвижения на лыжах оказалось невозможным, а преимущество «конька» над «классикой» в скорости стало безусловным. Тогда для спасения «стиля древних охотников» и придумали классические гонки. Иначе сейчас вся лыжная элита использовала бы исключительно «конек» (как происходит в биатлоне или в двоеборье), а «классику» мы наблюдали бы только на любительских соревнованиях.

Впрочем, в 1980-х коньковый ход вполне могли запретить по эстетическим соображениям. Первые апологеты этого стиля смотрелись на лыжне странно, придавая себе ускорение за счет неуклюжего «конькового отталкивания» только одной ногой. Тем не менее, какая уловка в 1982-м позволила американцу Биллу Коху выиграть Кубок мира — это был первый и последний «Большой хрустальный глобус» представителя США в равнинных лыжах. Ну, а швед Гунде Сван, превративший коньковый ход в настоящее искусство, сейчас считается одной из легенд этого вида спорта. История возникновения конькового хода, перевернувшего мир лыжных гонок, — в нашем материале.

Гунде Сван.

Предыстория

На самом деле коньковый стиль передвижения на лыжах еще в 1930 году применял финский спортсмен Марти Лаппалайнен. В 1931 году его использовал норвежец Йохан Греттумсброттен на чемпионате мира по лыжным видам спорта в немецком Оберхофе. Также коньковый ход применялся в 1930-е годы в СССР как подготовительное упражнение. В 1960-е годы коньковый ход использовался в соревнованиях по лыжному ориентированию, а также в лыжных марафонах в Скандинавских странах. Тем не менее, до начала 1980-х большого распространения эта техника передвижения на лыжах не получила.

Билл Кох.

Настоящими «отцами» конькового хода считаются американец Билл Кох и швед Гунде Сван. Кох стремительно ворвался в элиту мировых лыж. Он использовал «конек» на Кубке мира-1981/82 и занял первое место в общем зачете благодаря этой технике передвижения на лыжах. Победа американца стала настоящей сенсацией. Никто не ожидал, что он опередит всех лидеров лыжных гонок того времени — советских спортсменов Николая Зимятова, Александра Завьялова и Юрия Бурлакова, шведа Томаса Вассберга, финна Харри Кирвесниеми, норвежца Оддвара Бро.

Но в следующем сезоне коньковые движения Коха стали повторять другие лыжники, и он Кох стал только третьим в общем зачете Кубка мира. Победил Завьялов, а 21-летний дебютант Гунде Сван стал вторым. В заключительных гонках сезона швед одержал победы, «привозя» Коху и Завьялову по 50 секунд. Именно Гунде многие считают настоящим первооткрывателем этого стиля. Билл, как и ранее финн Паули Сиитонен, применяли так называемый «полуконьковый ход», многократно отталкиваясь одной из ног, пока другая скользила параллельно. И лишь Сван стал отталкиваться двумя ногами, используя тот коньковый стиль, который мы и знаем сейчас.

Гунде Сван.

Преимущества нового стиля стали очевидны во время Олимпиады-1984 в Сараево. Сван завоевал золото в гонке на 15 километров и в эстафете (выиграл у Зимятова последний этап, на который они ушли одновременно, а финишировал Сван на 10 секунд раньше), стал вторым в марафоне на 50 километров, уступив Вассбергу только на самом финише. Лишь в гонке на 30 км Зимятов и Завьялов заняли два первых места, оставив дерзкого шведа с бронзой. В 2009 году Сван дал интервью «СЭ». Он рассказал, почему именно его считают первооткрывателем «конька».

«Я был, возможно, первым, кто подошел к коньковому ходу настолько серьезно, — отметил швед. — Усовершенствовал его, сделал по-настоящему эффективным. Наверное, поэтому меня называют первопроходцем».

Также Гунде вспомнил, когда впервые применил современную технику. «Кажется, это было в конце 1985-го, — сказал Сван в интервью нашему изданию. -Да, точно, чемпионат мира в Зефельде закончился весной. Потом прошло какое-то время, и я впервые пробежал полноценным коньком. Многие говорили, что без смазки бегать таким образом невозможно. Но я доказал обратное. И вскоре так стали бегать все».

В СССР не верили в коньковый ход и поплатились за это

ЧМ-1985 в австрийском Зефельде имел революционный эффект. Практически все использовали коньковый ход, тогда как советские тренеры продолжали верить в «классику». В итоге сборная СССР завоевала всего одну медаль — золото в женской эстафете. В мужских соревнованиях советские спортсмены не поднялись выше восьмого места в индивидуальных гонках, а эстафете стали лишь шестыми, уступив даже швейцарцам.

«Мне трудно сказать, почему в СССР так запоздали с переходом на конек, — говорил Сван. — Может, многим казалось, что не стоит менять систему, которая приносит результат? Или же они не верили, что будущее за коньком».

Гунде Сван.

Постепенно даже советским функционерам стало понятно, что коньковый ход эффективнее классики и остановить его распространение не удастся. Это открытие стоило должности многим нашим тренерам. Перед играми 1988 года в Калгари советские спортсмены начали массово переходить на новую технику.

Запретить или разрешить?

Впрочем, все могло развернуться совсем в другую сторону — в 1980-е всерьез стоял вопрос о запрете конькового хода. Этот проект обсуждался перед тем самым судьбоносным чемпионатом мира в Зефельде. Категорически против конька была советская команда. Норвежец Ивар Формо, председатель комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS), олимпийский чемпион 1976 года также выступал за то, что коньковый ход должен быть запрещен. Но голосованием большинства стран-участниц мирового форума конек был разрешен, поскольку над привычной эстетикой лыж в этот момент нависла более серьезная угроза.

На тренировке перед чемпионатом мира Сван работал без палок, но с двухметровым шестом. Это помогло ему развить суперскорость и дать понять чиновникам: если конек все-таки запретят, то появится что-то другое. Организаторы подсуетились и обязали всех участников выступать только с двумя палкам не выше человеческого роста, но главная цель была достигнута — коньковый ход оставили в покое.

Гунде Сван.

После того, как новая техника продемонстрировала свое преимущество на ЧМ-1985, вопрос о ее запрете отпал. На том чемпионате еще не было разделения на коньковые и классические дистанции. С сезона-1986/87 такое разделения появилось. Исторический стиль передвижения спасли, принудительно заставив спортсменов использовать его в части гонок (в них за «конек» сразу снимают с дистанции). С тех пор гонки проводятся или «классикой», или свободным стилем, где на практике все используют коньковый ход. Исключительно свободным стилем стали проводить соревнования по лыжному двоеборью и биатлону.

Эволюция лыжного инвентаря и ее роль в развитии конькового хода

Еще на чемпионате мира 1974 года появились пластиковые лыжи, которые значительно превосходили распространенные в то время деревянные «Ярвинен». После этого серьезно изменилась смазка, появились парафины, безрантовые носковые ботинки с креплениями новой конструкции, палки конической формы с центром тяжести, приближенным к рукоятке, изменилась одежда лыжника. Благодаря всему этому в 1970-е годы резко улучшилось техническое оснащение лыжных гонок и возросла скорость передвижения.

Эти изменения заставили тренеров и спортсменов искать новые пути дальнейшего увеличения скорости. Именно такие поиски и привели к использованию полуконькового хода на отдельных участках трассы. Но этот ход спортсмены применяли лишь на равнинных участках. При этом середину лыжи они покрывали держащей мазью, а носковую и пяточную части — парафинами. Настоящей революцией стал практически поголовный переход на коньковый ход на чемпионате мира 1985 года, когда впервые большинство спортсменов отказались от смазки лыж держащими мазями и использовали только парафины. Это практически исключало применение традиционных способов передвижения, кроме одновременного бесшажного хода.

Как коньковый ход изменил лыжные гонки

Появилось разделение на классические и коньковые лыжи. Коньковые обычно короче классических обычно на 15—20 см. Также на этих лыжах, с нижней части, по краям лыжи делается кант 1-2 мм для более устойчивого хода лыжи, чтобы она не проскальзывала в сторону. При классическом ходе спортсмены бежали по проложенной лыжне. Коньковый ход подразумевает возможность перемещаться по всей трассе. Соответственно, изменился подход к подготовке лыжни перед соревнованиями.

Любопытно, что возможность перемещения по трассе тоже пытались ограничить. В 1985 году на Фалунских Играх в Швеции организаторы предложили набросать по обе стороны единственной лыжни невысокий снежный бруствер, затрудняющий отведение лыжи в сторону, что необходимо при коньковом отталкивании ногой. Однако тренеры команд, увидев такой полутуннель на трассе, отказались участвовать в соревнованиях. Бруствер пришлось убрать, а организаторов жестко раскритиковали в прессе.

Изменился и тренировочный процесс. В коньковом ходе и классическом по-разному задействованы различные группы мышц. Так, «конькисты» начали интенсивно качать верхний плечевой пояс в связи с тем, что возросла роль отталкивания палками. Правда, после появления даблполинга (одновременного отталкивания палками без переставления ног в «классике»), очень сильные руки нужны и «классистам».

Техника

Коньковый ход позволяет развить очень высокую скорость. Он называется именно так потому, что внешне движения лыжника при его использовании схожи с движениями конькобежца. Конек предусматривает отталкивание назад и затем сторону с помощью внутреннего ребра одной из лыж. Во время этого спортсмен перекладывает свой вес на другую скользящую лыжу и повторяет это с другой ноги. В отличие от классики, конек не подразумевает остановки хода.

Существуют такие виды конькового хода:

Одношажный. Он считается самым быстрым. Его использует профессиональные лыжники на решающих участках дистанции.

Двухшажный одновременный. Самый универсальный. С его помощью лыжники, как правило, преодолевают более половины дистанции гонки

Попеременный двухшажный. Наименее быстрый из указанных вариант хода. Он применяется в основном на наиболее тяжелых участках трассы. Например, на крутых подъемах.

Полуконьковый или гибридный. При нем одна лыжа движется по классическому профилю лыжни, а другая — по трассе без профиля, то есть укатанной.

Иногда используется и коньковый ход без лыжных палок. Элитные лыжники и биатлонисты иногда применяют его на финишной прямой, когда они уже набрали достаточную скорость, а отталкивания палками может сбить их с ритма или привести к столкновению с соперниками.