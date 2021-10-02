Норвежцы продавили изменения правил обгона в лыжах. Поводом стал скандал между Большуновым и Клебо

Теперь лидирующий лыжник не сможет блокировать догоняющего в финишном створе.

Комитет по лыжным гонкам международной федерации (FIS) обнародовал свои предложения по изменениям в правилах, касающихся обгона на трассе. В прошлом сезоне жюри пришлось иметь дело как минимум с двумя большими инцидентами в финишном створе. Сначала на этапе Кубка мира в Лахти финн Йони Мяки заблокировал россиянина Александра Большунова, а потом на чемпионате мира в Оберстдорфе все тот же Большунов сломал палку, пытаясь остановить прорыв норвежца Йоханнеса Клебо. После этих разборок FIS обещала уточнить правила, однако ее нынешние предложения скорее вызывают недоумение, чем вносят ясность в сложный вопрос. Если что-то спорное в том же духе произойдет на Олимпиаде-2022 в Пекине — скандал на весь мир гарантирован.

Гоночный директор FIS Пьер Миньере еще в мае в интервью «СЭ» обещал новые универсальные правила обгонов, которые помогут избежать многочисленных конфликтов во время контактных забегов. Однако в итоге можно сказать, что гора родила мышь. Новая редакция правила ICR 9.3 («Обгон и создание помех на трассе») гласит: «Лидирующий лыжник может выбирать траекторию движения, но при этом должен учитывать позиции других соперников. Также спортсмены, бегущие рядом друг с другом, вместе понесут ответственность за создание возможной помехи на дистанции». А это фактически означает, что теперь определение правых и виноватых в столкновениях полностью отдается на откуп жюри.

Простор для маневра

Ранее международными правилами лыжникам было запрещено создавать помехи друг другу на трассе. Конкретно запрещены были блокировка (когда спортсмен идет не по оптимальной траектории), а также удары или толчки любого участника соревнований какой-либо частью тела или лыжного инвентаря. Но при обгонах приоритет всегда отдавался лидеру — он мог выбирать не только финишный коридор, но и предпринимать в этом коридоре фактически любые маневры без оглядки на преследователей. Столкновение в этой ситуации всегда трактовалось в пользу лидера. Что провоцировало лыжников не лететь к финишу из последних сил, а всеми силами мешать сопернику выскочить у него из-за спины.

В биатлоне подобные конфликты предотвращает категорический запрет менять финишный коридор всем спортсменам, включая лидеров. Нечто подобное напрашивалось и в лыжах. Однако комитет по лыжным гонкам неожиданно решил идти своим путем. По идее, фраза «учитывать позиции других соперников» означает запрет на «подрезание» преследователей путем пересечения их траекторий. То есть маневр по движению в финишном коридоре по диагонали, который предпринял Мяки в Лахти, а потом повторил Большунов в Оберстдорфе, теоретически может быть признан не соответствующим правилам. Однако остается непонятным, каким образом лидер должен узнавать о «позициях соперников», чтобы их учитывать.

Получается, теперь правила FIS обязывают лидера постоянно оглядываться, чтобы не дай бог не заступить дорогу догоняющим? Это очень странное требование. Не менее странным выглядит и положение об «общей ответственности». Раньше лидером считался тот, чьи носки ботинок находились впереди ботинок конкурента, — и этот лыжник был всегда прав. Теперь практически во всех подобных случаях «дух правил» сможет трактовать жюри в силу собственного понимания ситуации, и здесь открываются огромные просторы для маневра в зависимости от того, кто назначен судьей на конкретную гонку.

Смешно и непонятно

— Я считаю, что в случае утверждения этих изменений будет еще больше лишних проблем и протестов, поскольку каждый начнет трактовать эти правила по-своему, это развяжет руки судейскому жюри, — заявил ТАСС тренер Большунова Юрий Бородавко. — Пока ничего не прояснилось, даже стало запутаннее все. Очень хотелось бы пообщаться с теми людьми, кто предложил такие изменения. Да, у лидера сохраняется преимущество, он сохраняет право выполнять тот маневр, который задумал. Но как он может учитывать скорость того, кто идет сзади? Все это смешно и непонятно.

— Мы внутри федерации, судейского коллектива совместно с Еленой Валерьевной Вяльбе, которая входит в совет FIS, все, конечно, обсудим, — пообещал ТАСС технический делегат FIS и спортивный судья Вячеслав Веденин. — В ближайшее время в Сыктывкаре пройдет семинар технических делегатов, где тоже пройдет обсуждение всех предлагаемых изменений. Мы ждем от международной федерации дополнительных разъяснений, которые должны обязательно последовать после публикации проекта новых правил.

— Столкновения действительно случаются довольно часто. Каждый год у нас бывают заседания жюри после финиша, дисквалификации и все такое, — говорил в мае «СЭ» гоночный директор FIS Пьер Миньере. — Но в прошлом сезоне таких случаев было больше обычного. И сложилось ощущение, что команды и спортсмены ждут от нас больше ясности, больше понимания, какое наказание и за что конкретно последует. Раньше правила защищали спортсмена, который лидирует. Получается, если ты впереди — это почти всегда значит, что ты прав. Спортсмены считают, что все не так однозначно. И есть ситуации, когда ответственность за столкновение можно возложить и на лидера, а не на того, кто пытался его обогнать.