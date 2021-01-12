Клебо впервые в карьере выиграл масс-старт на 30 км. На ЧМ он хочет побить Большунова не только в спринте

Норвежец пропустил «Тур де Ски», но совсем не дремлет.

Кубок Норвегии

Мужчины. Масс-старт. 30 км (К)

1. Йоханнес Клебо — 1:19.29,1

2. Пол Голберг — 0,4

3. Эрик Валнес — 0,6

Женщины. Масс-старт, 15 км (К)

1. Тереза Йохауг — 41.53,3

2. Хайди Венг — 1.14,9

3. Тириль Венг — 1.15,0

В воскресенье, когда Денис Спицов вихрем влетал на Альпе Чермис, а Александр Большунов в рамках короля «Тур де Ски» бился за восьмой подряд подиум, норвежцы рубились между собой на внутреннем старте.

В маленьком городке Люнгдал проходил масс-старт классикой на 30 км. Двумя днями ранее там же были спринтерские разборки, в которых всех предсказуемо вынес Клебо. В субботу на старт разделки он не вышел, но вдруг внезапно появился на «тридцатке». На дистанции более 15 км Йоханнес прежде выходил только по необходимости: в рамках какой-либо многодневки (там других вариантов нет), на королевском марафоне (чтобы порадовать своих зрителей и подсветить спонсоров в одном из самых рейтинговых для Норвегии спортивных событий) или на скиатлоне (здесь он однажды даже едва не заскочил в тройку домашнего этапа Кубка мира в Лиллехаммере).

Но теперь он не просто не побоялся выйти на старт далекой от спринта дистанции. Произошло историческое событие: Клебо, наконец, победил на настоящей дистанционной гонке! Причем ее состав был очень даже представительным: чемпион скиатлона на ОИ-2018 Крюгера, действующий чемпион мира Шур Рете, плюс целая пачка топов вроде Сундбю, Тонсета, Дюрхауга, Вальнеса и Гулберга.

Еще с позапрошлого сезона Клебо не переставал повторять в интервью, что царства в спринте ему мало — хочется побед в гонках. Под это дело корректировался тренировочный план. И если прежде прогресс Йоханнеса в выносливости был не так заметен, то на открытии нынешнего сезона Кубка мира в Руке он выиграл разделку на 15 классикой, а теперь вот и вовсе пришел первый во взрослой карьере успех на тридцатке. В Люнгдале ему удалось реализовать единственно возможную тактику — усидеть за спинами звезд-дистанционщиков, а на финише включить фирменный турбо-режим.

Понятно, что на чемпионате мира Большунов способен задать еще более высокий темп. И вряд ли в Оберстдорфе, как в Люнгдале, дойдет до того, что до в финишных разборках будет участвовать группа из 10 человек.

Но недооценивать Клебо на дистанционных гонках я бы не стал. Нет сомнений, по этому сверхталантливому парню бьют разговоры, что кроме спринта он не на что не способен. Его совершенно точно зацепила победа Сан Саныча в Кубке мира прошлого сезона. И феноменальное выступление русской красной машины на «Тур де Ски» только добавило спортивной злости норвежцу. Так что предстоящий чемпионат мира для него — не просто большой турнир, а попытка доказать себе, Норвегии и всему миру, что именно он лучший лыжник этой планеты. А сделать это можно, обыграв главного соперника на его территории — в дистанционных гонках.

Другое дело, что у Большунова совершенно иное мнение на этот счет. Победный аппетит Александра настолько разгулялся, что в Оберстдорфе его едва ли удовлетворит одна золотая медаль. Он сделает все, чтобы ЧМ-2021 запомнился как турнир имени Сан Саныча. И Клебо для него в Германии будет как красная тряпка для быка. Как, в общем-то, и наш спортсмен для Йоханнеса.