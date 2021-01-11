«Позиция норвежцев не очень честная, аргументы их федерации удивляли». Итоги «Тур де Ски» от тренера сборной России

Егор Сорин — об итогах многодневки, в которой наши мужчины и женщины взяли три медали разного достоинства из шести возможных.

«Тур де Ски». Общий зачет

Мужчины

1. Александр Большунов (Россия) — 3.32,32

2. Морис Манифика (Франция) — отставание — 3.23,9

3. Денис Спицов (Россия) — 3.36,7

Женщины

1. Джессика Диггинс (США) — 3.04,45

2. Юлия Ступак (Россия) — отставание — 1.24,8

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 2.00,8

В воскресенье на горе Альпе-де-Черемис завершился 15-й по счету «Тур де Ски». На сей раз он прошел без лидеров мировых лыж норвежцев, которые предпочли остаться дома и кататься на своем национальном Кубке — чтобы обойтись без коронавируса перед чемпионатом мира. В их отсутствие у мужчин почти весь верх таблицы заняли росссийские лыжники — лишь француз Морис Манифика сумел в одиночестве вырвать серебро. У женщин отсутствие именитых соперниц дало шанс проявить себя многим, и лучше всех им воспользовалась американка Джессика Диггинс. Юлия Ступак — вторая.

Российский тренер Егор Сорин объяснил, почему на горе не всем нашим удалось улучшить свои результаты, и назвал решение норвежцев не приезжать в Альпы неправильным.

Спицов потерял много в субботнем спринте. Жаль, что не смог побороться за серебро

— Егор, как в целом оцените результаты сборной России на туре? Есть ли хоть где-то негатив?

— Результаты для 90 процентов наших спортсменов хорошие. Да, есть те, кто разочарованы, но ничего страшного, будет лишняя пища для размышлений, что делать в преддверии чемпионата мира, что нужно исправить. В общем и целом, конечно, команда выступила отлично.

— Давайте я попробую найти интригу. В воскресенье, наверное, главной была борьба за второе место у мужчин. Мог Спицов все-таки его взять? Была ли некая командная тактика?

— Нет, о командной тактике не договаривались. Да и ребята все правильно в принципе делали. В первой части, на равнине, ехали впереди, в группе, спокойно. Контролировали ситуацию. Спицову не удалось побороться за место повыше, жаль. Он реально мог отыграть у Манифика эти 20 с лишним секунд. Если бы в начале горы был поближе, а так, когда встаешь вперед с 10-11-го места, теряешь много сил. Он потратился на то, чтобы переместиться в лидеры. И только потом стал наращивать преимущество. Если бы начал атаку пораньше, реально было отыграться.

— Показалось, что у французов как раз командная тактика была. В определенный момент они встали перед нашими и защищали спинами Манифика.

— Да, они встали на бонусной отсечке, потом натянули темп, молодцы. Но наши в принципе все контролировали. Того же Манифика не хватило на концовку. То есть еще неизвестно, кто от этого больше выиграл или проиграл. Но основные секунды Денис потерял на спринте в субботу, где было необходимо отбираться в основные забеги. В прошлом году он даже до полуфинала дошел. Секунд 15 он недосчитался из-за этих спринтерских бонусов. Но не думаю, что Денис расстроился, бронза — отличный результат. Все ребята молодцы, такого доминирования давно не было, и даже если сюда добавить нескольких норвежцев, сильно бы картину это не испортило.

Преследование на финальной горе было зрелищнее масс-старта

— У женщин тоже в топе много наших. Но не был ли это исторический шанс, пока нет норвежек, взять «Тур де Ски»? Для той же Непряевой, которая год назад была второй.

— Думаю, Наташа вне зависимости от того, были норвежки или нет, сама понимает, что она далеко не в том состоянии, как была в прошлом году, когда она была лидером. Не те кондиции. Может, это и хорошо, что она здесь многим проиграла, у которых обычно выигрывала — хорошо, что это произошло на «Тур де Ски». Тренеры сделают определенные выводы и подготовятся к чемпионату мира. Сейчас только середина сезона! К концу будет понятнее.

— Вам как больше нравится финальный забег в гору: с масс-старта или в формате преследования?

— Мне нравится, как было раньше. Масс-старт не передает тех ощущений горы. Когда идут толпой, у мужиков бешеная плотность, 30 человек в полутора минутах. Раньше под минуту могли «привозить» человеку на втором месте. А сейчас все идут и идут. Интереснее, зрелищнее, мне кажется, когда преследование, и все следят, как кто отыгрывает. Тот же Спицов пошел бы за Манифика, и смотрели бы, как они борются друг с другом, один догоняет, другой цепляется. Понятное дело, с первым местом было бы неинтересно, Саша бы один шел с большим преимуществом, но за второе была бы битва. И сразу было бы понятно — кто быстрее на финише, тот и выиграл.

Такие тактические гонки, как сейчас на чемпионате Норвегии, у нас просто невозможны

— Скучно ведь без норвежцев?

— Без норвежцев точно не скучно! У девчонок, наоборот, интереснее без Йохауг, потому перед любой гонкой никто не может сказать, кто выиграет, по крайней мере дистанционной. Диггинс, Ступак, Непряева, Сван вот масс-старт выиграла. Женские гонки стало интереснее смотреть, чем мужские. Конечно, Йохауг — лидер мировых гонок, все спортсменки хотят в первую очередь сравнить себя с ней. Но скуки точно нет.

— Вы следили за их гонками или не до этого было? Параллельно же Кубок Норвегии шел.

— Конечно, смотрели. Смотрели, как там мужики гуляли 27 километров, и потом в конце разбирались на финише. Групповая гонка, которую ожидаемо выиграл Клебо. У женщин тоже ожидаемо Йохауг убежала, и остальные делили вторые — третьи места. Мне непонятно, почему так сложился мужской масс-старт, потому что у них есть ребята, которые могут натянуть темп, убежать и сделать соревнование более зрелищным. Не знаю, может, они рассчитывают, что в Оберстдорфе тоже будет такая групповая гонка, но уверен, что не будет. Будут отрывы и высокий темп со старта. Чтобы 20 человек шли почти всю дистанцию вместе... На чемпионате России такое просто невозможно, чтобы был тактический забег.

— Норвежцы вернутся в Лахти и Фалун. Вам не кажется их позиция лицемерной, не очень честной, что ли? То есть на «Тур де Ски» вирусы были, а в Лахти нет? Там и народу больше, с прыгунами и двоеборцами.

— Изначально было понятно, что их позиция была не очень честной и неправильной. Кто-то говорит — это их право, ехать или нет, и это действительно их право. Но аргументы их федерации вызывали удивление. Вот эта боязнь... Если они думают, что они дома в большей безопасности, чем мы здесь на «Тур де Ски» — то это неправда. При правильном продумывании переездов все нормально. На туре были подозрения по поводу Сван, но оказалось, что это проблемы теста. Ни у кого положительных тестов не было. Я не знаю случаев, чтобы по ходу сезона заболел хоть один лыжник или, например, биатлонист. Да, был случай в Руке с нашим двоеборцем Яхиным, но у лыжников тогда ничего не было, все прошло хорошо. Да и старт сезона — немного другая ситуация, люди приезжали из разных стран. Меры, предпринимаемые FIS, обеспечивают безопасность. Маски везде проверяют, дистанция, распределяют потоки. С таким успехом можно бояться любого заболевания. Слава богу, что норвежцы изменили свое решение и приедут в Лахти и Фалун.

— Какой у вас дальше план действий?

— Мы до 21 января остаемся здесь, потом сразу летим в Финляндию, чтобы сократить переезды. Да, вдали от дома, но что поделаешь? Как космонавты. Они же тоже подолгу дома не бывают.