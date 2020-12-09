Норвежцы готовы полностью отказаться от Кубка мира. Они создадут свой турнир и позовут туда Большунова?

Сборная Норвегии точно пропустит многодневку «Тур де Ски» и, судя по всему, не будет соревноваться на Кубке мира вплоть до февральского чемпионата мира.

Норвежская команда уже месяц пытается шантажировать международную федерацию FIS с целью изменения календаря. FIS не поддается: «Тур де Ски» пройдет по плану, то есть семь этапов за десять дней в трех разных местах. Норвегия просила сократить многодневку до пяти гонок и ограничить ее максимум двумя разными локациями.

Минимальные уступки пока случились лишь с календарем Кубка мира: в конце января — начале февраля два этапа подряд пройдут сначала в Финляндии, затем в Швеции. Мотаться туда-сюда между странами было бы совсем глупо.

Но норвежцев это не устроило. Они точно пропустят «Тур де Ски» и, скорее всего, не будут соревноваться на Кубке мира вплоть до чемпионата мира, который намечен с 23 февраля по 7 марта 2021 года в немецком Оберстдорфе. С большой долей вероятности примеру норвежцев последует сборная Швеции. Сейчас там всерьез рассматривает участие в «Тур де Ски» только многократная чемпионка мира Шарлотта Калла, которая как раз недавно переболела коронавирусом. Все остальные не имеют антител и берегутся по максимуму.

Ульванг восстал против соотечественников

Отказ норвежцев от Кубка мира формально обоснован боязнью заболеть и их нежеланием жертвовать собственным национальным чемпионатом. Согласно нынешнему антиковидному регламенту, после возвращения в Норвегию с «Тур де Ски» спортсмены должны были бы 10 дней сидеть в изоляции в гостинице. И только после этого получили бы возможность спокойно тренироваться и выступать.

Эти законы, надо понимать, не аксиома. Например, норвежские биатлонисты или прыгуны с трамплина спокойно выступают на Кубках мира. Но там соответствующие национальные сборные подали официальные запросы и договорились с местными властями, чтобы спортсмены на карантине не сидели. Норвежский лыжный союз в отношении лыжных гонок по каким-то причинам на это не пошел.

Есть ли рациональная основа под панической боязнью заболеть? Конечно. От тяжелых последствий вируса никто не застрахован. Но в таком случае непонятно участие норвежцев в стартовом этапе Кубка мира в Руке. Или отказ именно от «Тур де Ски», где по ходу многодневки все спортсмены передвигаются на личном автотранспорте. То есть тут не идет речи о необходимости ехать в аэропорт или лететь в самолете. При тотальном тестировании и соблюдении социальной дистанции — чем это страшнее того же чемпионата Норвегии? Кстати, будут ли на национальном старте брать тесты у всех участников — еще большой вопрос.

— Я не понимаю, что имеет в виду лыжная ассоциация Норвегии, — говорит прославленный норвежский лыжник, а ныне глава лыжегоночного комитета FIS Вегард Ульванг. — Если они хотят, чтобы все соревнования проводились в одном месте, почему тогда их нет в Давосе, где пройдет следующий Кубок мира? Норвегия никогда даже не предлагала FIS провести весь «Тур де Ски» в одном месте. Я не понимаю, как они могут с чем-то спорить, если этот вопрос даже никогда не ставился на обсуждение. Создается впечатление, что норвежцы участвовали бы в соревнованиях, только если бы там соревновалась одна нация — они сами.

Как норвежцам выиграть спор с FIS

В отличие от Ульванга, который лихо прошелся по соотечественникам, все остальные в комментариях предельно корректны. Даже порой резкая Елена Вяльбе заявила, что не осуждает никого, кто отказывается от гонок в это непростое время.

И вот тут возникает интересный прецедент. Норвежцы, а вместе с ними шведы и финны могут попытаться создать альтернативные профессиональные соревнования в противовес нынешнему Кубку мира. Например, сделать тот же чемпионат Норвегии открытым и пригласить туда Александра Большунова. Да, никто не получит кубковых очков, зато будут огромные призовые, а за дуэлью Большунов — Клебо будет следить весь лыжный мир. Кому тогда нужен будет Кубок мира FIS?

Получается такой прототип НХЛ или НБА. Кому еще заняться его созданием, как не Норвегии, где лыжные гонки почти религия? И уж точно в плане зрелищности и креативности форматов норвежцы никому не уступят. Чемпионат мира нужен ведущим лыжникам для титулов и получения государственных стипендий. А все остальное время они могут соревноваться там, где круче конкуренция и выше призовые. Так что, если норвежцы действительно отважатся бросить вызов FIS, — флаг им в руки. Лыжные гонки от этого только выиграют.