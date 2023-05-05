«Их бомбит, а значит, я на верном пути». Зачем олимпийская чемпионка Непряева обратилась к хейтерам

Наталья Непряева ответила на травлю в соцсетях.

Олимпийская чемпионка Наталья Непряева, которая сейчас находится на отдыхе в Дубае, сделала резкое заявление в своих социальных сетях. В нем она ответила на негативные комментарии, вероятнее всего, под своими постами. В чем именно обвиняют Наталью, лыжница уточнять не стала. Да и негативных слов в ее аккаунте уже нет — видимо, они уже были удалены. Но нетрудно догадаться, что негатив связан с личной жизнью известной лыжницы, которая встречается с бронзовым призером Олимпийских игр Александром Терентьевым.

Ответ хейтерам

Олимпийская чемпионка поделилась своей фотографией из Дубая и написала большой проникновенный пост с обращением к тем, кто оставляет негативные комментарии. Наталья посоветовала хейтерам следить за своей личной жизнью. А также отметила, что большинство негатива исходит от представительниц прекрасного пола.

«Пост доброты. Уважаемые хейтеры, да и все остальные, что же вас так разрывает то, неужели в вашей жизни настолько много говна, что оно прям рвется наружу? Дружелюбнее нужно быть к людям, заниматься (следить) собой, и все у вас наладится, и добрее вы станете, и завидовать перестанете, потому что комплексы уйдут, вот увидите. А пока ничего не меняется, вы даже не представляете, насколько глупыми и несчастными вы выглядите в глазах счастливых и добрых людей, не вызывая никаких эмоций, кроме жалости.

Да и вообще у любого адекватного человека со здоровой самооценкой, который занимается собой, своей семьей, который окружен счастьем и любовью, не возникнет даже мысли написать про совершенно незнакомого человека гадость на ровном месте. А знаете, что самое печальное во всем этом? Большинство из этих (клоунов) женщины, причем женщины в возрасте. У меня просто не укладывается в голове такой факт, на все это очень грустно смотреть. Но для себя я вижу в этом одни плюсы, они мотивируют меня, благодаря им поднимается самооценка и, как бы это злорадно ни звучало, я понимаю, что делаю в своей жизни все правильно. Их бомбит, а значит, я на верном пути. Всем добра", — написала Непряева в социальной сети.

Под постом отметилась бронзовый призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. Она поддержала свою тезку и посоветовала ей и дальше демонстрировать свою жизнь в том объеме, в котором считает нужным. «Натали, ты молодец! Транслируй то, что есть! А кого «бомбит», тому нужно спортом заняться, выплеснуть агрессию, и будет всем мир!» — написала Коростелева.

Наталья Непряева на отдыхе в Дубае. из личного архива

В чем суть претензий

Хоть Наталья и не упомянула конкретные причины, по которым на нее обрушились негативные комментарии, но ее совет хейтерам следить за своей жизнью четко дает понять всю суть. Вероятнее всего, причиной для обсуждений стал избранник знаменитой спортсменки. Олимпийской чемпионке 27 лет, то есть она на четыре года старше своего возлюбленного — 23-летнего Терентьева. Да и статусом в спортивном отношении Непряева повыше, чем ее избранник. Поэтому отчасти можно понять напряжение аудитории.

Однако пар, где присутствует разница в возрасте, сейчас огромное количество, и не только в спорте. И четыре года — это не такая уж пропасть. Есть яркие и счастливые примеры отношений между представителями разных поколений с разницей в двадцать и более лет. Самое главное — чтобы люди были счастливы. И совершенно неважно, сколько влюбленным лет, если им хорошо вместе. Все остальное — предрассудки.

Наталья и Александр — далеко не первая пара в российских (да и мировых) лыжах. Есть пример Александра Большунова и Анны Жеребятьевой, Сергея Устюгова и Елены Соболевой и многих других. Так принято, что спортсмены в современном мире — те же селебрити, за жизнью и спортивными успехами которых активно следят болельщики (и не только). Понятно, что нравиться всем невозможно, и всегда найдется тот, кто скажет какую-то гадость. Поэтому наличие подобного негатива, к сожалению, в некотором роде является нормой в наше время. Но Наталье стоит проще относиться к этому.

Александр Терентьев и Наталья Непряева. из личного архива

Подход Степановой

О негативе в адрес олимпийской чемпионки высказался старший тренер сборной России Юрий Бородавко. Он отметил, что у Натальи действительно много хейтеров.

«Наталья Непряева очень добрая и отзывчивая девушка, но слишком много хейтеров, которым не нравится ее поведение или что-то еще. Если честно, я стараюсь не вникать в такие дела», — приводит РИА «Новости Спорт» слова Бородавко.

А олимпийская чемпионка Вероника Степанова репостнула запись Непряевой в своих социальных сетях и отметила, что любит хейтеров, и даже объяснила почему.

«А я хейтеров люблю нежно. Фэны могут твою фамилию забыть/перепутать — анонимы в комментариях и чатиках никогда, — написала Степанова.

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев посоветовал Наталье взять на вооружение подход Вероники Степановой при общении с хейтерами.

«Не знаю, почему Наташа так эмоционально отреагировала. Она замечательная спортсменка. Единственное, что я хочу пожелать, ей нужно быть медийной, более открытой, и тогда хейтеров будет меньше, а поклонников будет больше. Ей нужно с улыбкой реагировать на хейтеров и брать на вооружение, допустим, подход мой или подход Вероники Степановой. Это нормально, это прекрасно, пусть хейтеры себе ворчат, обращать на них особого внимания не нужно», — сказал Губерниев РИА «Новости Спорт».