От удлинения женских гонок выиграет только Йохауг — ее отрыв от соперниц станет еще внушительнее.

Элитные шведские лыжницы Фрида Карлссон и Линн Сванн выступили с предложением уравнять дистанции для мужчин и женщин. На сегодня лыжные гонки — один из очень немногих видов спорта, где длина дистанции для мужчин и женщин различается в большинстве случаев в два раза.

— В футболе мужчины и женщины играют одинаково — 90 минут плюс дополнительное время, — напомнила Сванн. — То же самое и в большинстве видов спорта. Я не вижу причин, почему в лыжах так не должно быть. Это консервативная традиция, что мы должны проходить более короткие дистанции, чем мужчины.

Марафон Йохауг почти вдвое быстрее бегового

Предложение шведок с негодованием отмели уже и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, и наша лучшая лыжница Наталья Непряева. Хотя, казалось бы, им-то гендерное равенство должно быть небезразлично.

Вообще, идея Карлссон и компании как минимум не «бредовая», как ее уже успели окрестить в России. Одинаковые дистанции для мужчин и женщин приняты в большинстве других циклических видов спорта — плавании, трековом велоспорте и легкой атлетике. Различие есть разве что в барьерном спринте — 110 м для мужчин и 100 м для женщин — и в наборе многоборных дисциплин (десятиборье у мужчин и семиборье у женщин).

В остальном женщины преодолевают ровно такое же расстояние, включая и марафон. Получается странно: беговая дистанция марафона — 42 км, а на лыжах женский марафон составляет всего 30 км. В плане энергетических затрат это несопоставимо. Смотрите сами: в легкой атлетике лучшие женщины преодолевают марафон в районе 2 часов 20 минут. На недавнем чемпионате мира по лыжам время победительницы в марафоне Терезы Йохауг — 1 час 24 минуты. Менее полутора часов — так себе марафонская нагрузка, правда? И это гонка проводилась классическим стилем, коньковым было бы еще быстрее.

Так что физически женщины увеличение нагрузок точно выдержат. А равные дистанции сэкономили бы определенное количество средств организаторам на подготовке трассы — не нужно было бы делать разные круги для мужчин и женщин. Да и вообще, в свете тренда на гендерное равенство такой шаг выглядел бы логично. Хотя есть у него и очевидные минусы.

Почему мужчинам дистанции сокращают, а женщинам увеличивают?

— Я категорически против предложения шведок, — заявила «СЭ» призер Олимпийских игр Наталья Коростелева. — Это полный бред. Не вижу ни одного разумного довода, зачем на это нужно идти. Да, есть спортсменки, у которых лучше получаются длинные дистанции. Но для таких лыжниц есть марафоны коммерческих серий, где они стартуют наравне с мужчинами. Там есть дистанции и 50, и 70 км. Ничто не мешает в них участвовать и выигрывать.

— Но это не олимпийские виды. Почему бы не уравнять все и в рамках олимпийской программы?

— Конечно, физически лыжницы преодолеть мужскую дистанцию смогут. Ничего сверхъестественного здесь нет. Но тут нужно помнить, что зрелищность — это динамика. И ради динамичности международная федерация, наоборот, сокращает дистанции даже мужчинам. Например, в эстафете этап сократили до 7,5 км. И на этом фоне вдруг взять и увеличить дистанции женщинам? Сомневаюсь, что это сделает женские гонки привлекательней.

— Увеличение дистанций может как-то изменить расклад сил?

— Почти уверена, что нет. Кто выигрывал 10 км — тот будет в топе и на 15 км. Но вот разрывы между спортсменками вырастут, борьбы на трассе станет меньше. Время прохождения дистанции станет больше, но вряд ли удастся сохранить накал от первой до последней минуты, как сейчас. Ну будут спортсменки часами мучиться на лыжне. Вот кому от этого станет лучше?