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Сегодня, 17:50

«Мы еще пролог не бежали, а я уже в щи». Устюгов и Большунов веселятся на финише спринта

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Сергей Устюгов и Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press
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А победил Большунов.

Лыжи. Кубок России. Этап в Кирово-Чепецке
Спринт (К)
Мужчины
1. Александр Большунов — 4.10,39
2. Сергей Устюгов — 2,50
3. Александр Терентьев — 2,99
Женщины
1. Наталья Непряева — 4.52,18
2. Вероника Степанова — 1,06
3. Анастасия Фалеева — 1,12

Спринтерские гонки на Кубке России — настоящее украшение сезона. Каждый раз в самой зрелищной из лыжных дисциплин новый сюжет. В последней гонке этого формата в Кирово-Чепецке случилось то, что долго ждали, неожиданно долго, — победу наконец-то одержал Александр Большунов.

Александр Большунов. Фото Global Look Press
Александр Большунов.
Фото Global Look Press

Новый перформанс Большунова

Действительно удивительно, что у трехкратного олимпийского чемпиона к пятому спринту сезона не оказалось ни одной золотой медали в этой дисциплине. Первые три победы в Вершине Теи забрал Савелий Коростелев, а в Чусовом свободным стилем выиграл Сергей Устюгов.

Тогда Устюгов запустил тему про «мешков» — мол, летом меня мешком называли, а я взял и обыграл всю сборную России. Большунов ответил двумя победами: в коньковой разделке и классической гонке преследования, а на церемонии награждения вместе с другими лыжниками сборной стоял в мешках. Сергей шутку оценил и не обиделся.

Сергей Устюгов и&nbsp;Александр Большунов. В лыжах — острая пикировка Большунова и Устюгова! Что они не поделили?

Четвертый этап в Кирово-Чепецке вновь открывался спринтерскими гонками, но уже классическим ходом. Состав финала у мужчин получился мощным: три олимпийских чемпиона — Большунов, Устюгов, Червоткин, призер Игр Александр Терентьев, призер чемпионатов мира Глеб Ретивых, призер Кубка мира Илья Семиков. Кто-то из болельщиков, увидев состав, даже пошутил: «Клебо в этой компании был бы седьмым».

Проверить его слова сейчас невозможно, а победителем в этой компании стал Большунов. Причем сделал это достаточно уверенно.

Было интересно, станет ли Сан Саныч как-то особенно праздновать эту победу на подиуме. Трехкратный олимпийский чемпион не подкачал и поднялся на первую ступень в папахе на голове.

— Теперь каждый раз будет какой-то перформанс на награждении? В Чусовом вышли в мешках, сейчас — в папахе.

— Ее подарили. Почему не выйти? Хорошо, что смог выиграть. Есть еще два соревновательных дня. Будем бороться, — сказал Большунов «СЭ».

— В обеих оставшихся гонках здесь выступите?

— Не знаю, посмотрим по самочувствию.

— Какая тактика была на финал спринта?

— Как такового плана не было. Просто понимал, где нужно начинать ускоряться. Так и сделал. Все получилось. Немного с Серегой Устюговым зацепились. Но на предыдущем спринте так же он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть помешал.

— Когда болельщики увидели состав на финал, то сказали: «В такой компании Клебо был бы седьмым». Согласны?

— Не знаю. Но мы уровень соревнований поддерживаем и хорошо бежим по скоростям.

Сергей Устюгов. Фото Global Look Press
Сергей Устюгов.
Фото Global Look Press

А где наши «мешки»?

Сергей Устюгов не скрывал своей радости от второго места. Для него этап в Кирово-Чепецке завершен. Дистанционные гонки он решил пропустить.

— Вы решили бежать на этом этапе только спринт. Почему? — вопрос к Сергею.

— Надо набрать базу. Если бегать без нее, это может аукнуться. Тем более у меня есть проблемы, которые надо решить в ближайшее время.

— На предыдущем этапе после победы в спринте говорили, что в остальных гонках погулять вышли...

— Нет. В коньковой гонке пошел по такому принципу, что не буду уделывать себя в кашу, как это было раньше, когда прибегал на финиш без сил, без каких-то эмоций. Сейчас маленький запасик оставляю, потому что все главные старты впереди. Надо оставить хоть немного энергии на конец сезона. Мне еще нужно получить допуск 18 января. Поэтому пока берегусь.

— Почему в Чусовом хотели только спринт бежать, а выступили во всех гонках?

— Это же мини-тур. Я решил попробовать. Вообще на конек (коньковую разделку. — Прим. «СЭ») я планировал подгадать, что поедут сильные ребята, а я встану в спину. Но получилось так, что поехал Илюха Семиков, и я его хорошенько подтащил. В итоге он третий, а я седьмой. А на классику (классическая гонка преследования. — Прим. «СЭ») сказал, что буду бороться за шестерку. В первую очередь сказал это самому себе. Так, в принципе, все получилось.

— Не думали в этом сезоне бегать только в одной дисциплине?

— А что думать? Хочется бежать — бежишь. Можно и в дистанционных гонках быстро бежать. Я же до сих пор себя считаю универсалом. Да, наверное, не смогу пройти весь сезон ровно. Но мне этого и не надо. Не надо бежать весь сезон, а выступить в конкретных гонках. Можно сказать, что на двух этапах, в которых принимал участие, я в призах. Я рад. Как тут можно не радоваться? Я доволен, как слон. Спасибо большое нашей окружной команде Югры, сервису, массажисту, тренерскому составу. Считаю, что на данном этапе, что в Чусовом, отработали просто круто. Мы боремся со сборной России, как бы это ни звучало. Но мы дали им бой, хоть сегодня мы вторые. Такая заруба между собой началась. Сборная — и все остальные. Я тоже сборник, но пока на стороне региона.

— Мешок в Кирово-Чепецк из Чусового привезли с собой?

— Зачем мешок? Давайте проехали. Все «мешки» знают, что они «мешки». Кто ходил летом и говорил, что я «мешок», толстенький. В итоге я второй. А где наши «мешки»? Они знают, кто «мешки». Не буду называть фамилии. Думаю, что по старым интервью можно будет понять, что это за люди.

Александр Большунов (в&nbsp;центре). Устюгов не угнался за Большуновым. Гонку преследования Сан Саныч мог выиграть и с мешком на спине

— Услышал от вас случайно перед стартом: «Вышел на разминку и уже устал». Это шутка была?

— Я на лыжи встал в 9-10 утра. Мы перелопатили довольно большое количество лыж, чтобы бежать сегодня соревнования. Говорю: «Мы еще пролог не сбегали, а я уже в щи. Не знаю, как дальше бежать». Сане (Большунову. — Прим. «СЭ») в этом плане сегодня был более комфортный вариант. Ему откатал лыжи сервис сборной России. А я не могу заставить сервис сборной Югры катать лыжи. Так что надо позвонить Женьке Дементьеву и спросить, почему это так.

— Где по атмосфере больше понравилось: в Чусовом или в Кирово-Чепецке?

— Это классно, что болельщики приходят болеть. Это классно. Думали, что будет бум после Пхенчхана, но его не случилось. Когда международная арена была открыта, я приезжал на Кубок России, на трассе стояли люди, на стадионе стояли люди. Кирово-Чепецк — лыжное место. В Чусовом тоже очень понравилось. Сыктывкар лыжное место. У нас в России в принципе любят лыжи. Это круто.

— Какой план дальше?

— Еду в Красногорск. Дальше — посмотрим. Сейчас буду отдыхать, потому что сильно потратился на гонках в Чусовом и в спринте в Кирово-Чепецке. Все равно надо бежать с каких-то объемов, с какой-то базы. А у меня получается, что я бегу на свежачка. Поэтому, может, мне и везет. А ребята пробежали уже три этапа, а я полностью один.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Сергей Устюгов
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