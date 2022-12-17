«На Кубке мира Вероника боролась бы за самые высокие места». Степанова становится универсальным бойцом

Олимпийская чемпионка серьезно добавила в классическом ходе.

Лыжи. Кубок России. Этап в Кирово-Чепецке

Спринт (К)

Мужчины

1. Александр Большунов — 4.10,39

2. Сергей Устюгов — 2,50

3. Александр Терентьев — 2,99

Женщины

1. Наталья Непряева — 4.52,18

2. Вероника Степанова — 1,06

3. Анастасия Фалеева — 1,12

В общем зачете женского Кубка России по лыжным гонкам безусловным лидером является Вероника Степанова. Отрыв у олимпийской чемпионки достаточно серьезный — больше 100 очков. Да, один этап пропускала действующая обладательница Кубка мира Наталья Непряева. Но прогресс Степановой очевиден, особенно в гонках классическим ходом, в котором раньше была не так сильна. О прогрессе Вероники «СЭ» поговорил с ее тренером Егором Сориным после классического спринта на этапе в Кирово-Чепецке, где Степанова заняла второе место, сразу за Непряевой.

Получилось довести классику до хорошего уровня

— Женщины из вашей группы выступают достаточно хорошо, а мужчины немного буксуют. Или мне кажется?

— Вам не кажется. Значит, готовы на такие результаты. Исправим в следующей части сезона.

— Насколько ожидаемы результаты в спринте?

— Те, кто выиграл, и были фаворитами. Для Вероники Степановой это не основной вид стиля. Наталью Непряеву обыграть в классическом стиле очень сложно. То, что удалось в Теи, — это стечение обстоятельств: и состояние Натальи, и тактически она немножко неправильно себя повела. Сейчас доказала, что она лучший спринтер в классическом ходе.

— Вероника тоже добавила в классике. Можно сказать, что у нее в этом ходе прорыв?

— Когда спортсмены добавляют или, наоборот, сбавляют — это результат тренировочного процесса. К этому готовились. У нее получилось в классике спрогрессировать. Это одна из основных задач на сезон. Первая — стабильность, вторая — выйти на более высокий уровень в классическом стиле, быть совсем универсальным бойцом.

— Делался на этом акцент в подготовке?

— Мы ровно ведем подготовку конька и классики. Но в техническом плане старались. Если конек у нее изначально был на достаточно высоком уровне, то классика оставляла желать лучшего. За этот сезон получилось классику до достаточно хорошего уровня довести.

— Глеб Ретивых впервые в сезоне дошел до финала спринта. Выкарабкивается?

— Можно и так сказать. Но все равно видно, что Глеб находится не в своем состоянии. Пока точно не можем точно определить, что с ним случилось. Это или специфика российских стартов, длинных спринтов, или не может до конца разбежаться. Все равно результаты на сегодняшний день не радуют.

— Когда мы увидим Татьяну Сорину? Какое у нее состояние?

— Она пока не может выступать на соревнованиях. Как только она сможет, выйдет на старт.

— Это последствия весенней операции?

— Нет. Просто есть определенные противопоказания. На данный момент не выходит на старт, но тренировки продолжает.

Татьяна Сорина. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Разговаривали, что будем бороться за зачет Кубка России

— Другие спортсмены вашей группы побегут все гонки на этапе в Кирово-Чепецке?

— Вероника стартует в воскресенье, а затем уезжает. 19 декабря в Москве будет бал олимпийцев. Сказали, что нужно на нем быть. Вероника поедет. Она уже все гонки бегает. Только одну в Теи пропустила. Если она еще в Красногорске все три старта пробежит, то это будет более чем достаточно для первой половины сезона. На протяжении пяти недель держать себя в тонусе, показывать высокие результаты — очень непросто. Особенно для молодого спортсмена.

— Насколько важна для нее первая строчка общего зачета Кубка России?

— Безусловно, для нее это важно. Такая была цель. Изначально мы разговаривали, что будем бороться за зачет Кубка России, бежать максимум гонок, спринтов, набирать максимум возможных очков. Это основная задача на первую часть сезона. Это делается специально, чтобы в будущем понимать возможности Вероники. Понять, насколько долго она может держать хорошее состояние, чтобы, когда вернемся на Кубок мира, знать, сколько этапов бежать. Все спортсмены абсолютно разные. Кто-то может весь сезон бежать, кому нужно пропускать. Примеров много в мире — Клебо, Фрида Карлссон. Надеюсь, что у Вероники все будет хорошо до конца декабря. А с января начнем подготовку к чемпионату России и Альтернативным играм.

— Можно ли спроецировать ее результаты здесь на Кубок мира?

— В коньковых дистанционных гонках на 10 километров результат был бы достаточно высокий. Не буду говорить по местам. Но даже если смотреть по времени, посмотреть преимущество над теми же Истоминой и Смирновой, которые не раз участвовали в Кубке мира, то можно предположить, что Вероника боролась бы за самые высокие места. Все это сослагательное наклонение. В любом случае ее состоянием, результатами и скоростью я доволен.