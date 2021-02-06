Устюгову надо менять тактику. Он сразу раскрывает все карты — и остается вне призов
Этап Кубка мира в Ульрисехамне.
Спринт (С).
Женщины
1. Майя Далквист (Швеция) — 3.20,59
2. Йоханна Хагстрем (Швеция) — отставание 0,30
3. Джессика Диггинс (США) — 0,39...
Мужчины
1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34
2. Глеб Ретивых (Россия) — 0,14
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 0,31
4. Ричард Жюв (Франция) — 0,31
5. Люка Шанава (Франция) — 1,19
6. Сергей Устюгов (Россия) — 6,06
Вся интрига второго шведского этапа сводилась к выступлению Сергея Устюгова. Какой спринтер Ретивых, всем и так известно. За последние восемь гонок в этом виде программы ниже седьмого места он не опускался. При этом были бронза в Дрездене и серебро в Валь-ди-Фьемме.
А вот от Лосенка все ждали первого с января прошлого года подиума. В идеале — победы. На прошлой неделе в Фалуне он уже был очень близок к медали. При том что там бежали все сильнейшие лыжники мира, включая Йоханнеса Клебо, а в Ульрисехамн основа норвежской сборной не поехала.
Прорыв Ретивых
Интересно, что Устюгов, показав четвертое место в квалификации, угодил в самый сложный четвертьфинал. С ним — показавший шестое время утром Михал Новак, один из лучших спринтеров мира Люка Шанава и швед Оскар Свенссон, ставший в Фалуне вторым вслед за Клебо.
В результате скорости (в основном благодаря россиянину) были такие, что в полуфиналы прошли не только Устюгов и Шанава, занявшие первое-второе места, но и Свенссон с Новаком. Последние двое — как лаки-лузеры.
Ретивых пробился в плей-офф на тоненького. У него только 26-е время в квалификации. Он был самым низким сеяным в своем четвертьфинале. Однако ни это, ни неудобная четвертая позиция, с которой он выкатился на финишную прямую, не помешали Глебу пролезть в полуфинал. Его способность мгновенно переключиться с четвертой передачи на шестую и обойти соперников по участочку, на котором едва умещается одна лыжа, впечатляет.
В полуфинале Ретивых выбирался вообще с шестой позиции. Еще метров за 300 до финиша он был последним. И снова накатил так резво, что едва не оставил вне игры Устюгова. Наших спортсменов разделило всего 0,08. В пользу Сергея. Но за счет того, что и этот забег получился очень быстрым (за счет кого — сами понимаете), Глеб как лаки-лузер пробился в главную гонку дня.
Финал получился драматичным. Устюгов, как и в Фалуне, сразу включился на все деньги. И снова к середине дистанции появился небольшой просвет между первой тройкой и остальными. И снова Сергея «вставило» ближе к развязке. И снова он остался без медали. Причем если на прошлом этапе он до последнего рубился за бронзу, то теперь бросил бороться еще до финишной прямой. Потому что шансов уже не было.
В итоге победил Свенссон. Которого Устюгов обыграл в четвертьфинале и который пробился дальше только как лаки-лузер. К счастью, тактически мудро отработал Ретивых. Полдистанции он был в отстающих, но вовремя переложился, а финиш отработал просто шикарно. В итоге обошел обоих французов, самого Пеллегрино и едва не достал Свенссона. Такое серебро — отличный результат.
Сергею нужны хитрость и хладнокровие
А вот Устюгову нужно что-то придумывать с тактикой. Ну нельзя все время сразу врубать на полную. Должна быть какая-то вариативность, загадка. В четвертьфинале-полуфинале прямо со старта работать на всю оправданно — даже если «вставит» и на финише обойдут, высоки шансы пролезть дальше лаки-лузером.
Но в финале-то это не работает. Пеллегрино и уж тем более Большунова с Клебо темпом не напугаешь. Они точно не отпустят. А отсидевшись за спиной, на финише обойдут. Сергей и по молодости так почти всегда бегал, и вот теперь — второй этап подряд по тем же граблям. Могло быть два подиума, а получились четвертое и шестое места. Обидно. Нужно добавлять в хитрости, в умении удивить всех. Делать все время то же самое и надеяться на другой результат — ну такое себе.
Очень хотелось бы, чтобы на чемпионате мира Сергей реализовал себя. Просто бежать спринт на максимуме четыре раза — это практически наверняка финал для Лосенка. Но финал — точно не его предел. Устюгов может быть с медалью. Вот только для этого нужно провести решающий забег хладнокровно. Как, например, сегодня это сделали Свенссон и Ретивых.
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