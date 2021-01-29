Большунов против Клебо и всего мира. Нас ждет самый жаркий этап

В Фалуне будет самый интересный этап Кубка мира в этом сезоне. Там выступят Большунов, Клебо, Устюгов и тот самый финский лыжник.

Кубковый этап в Фалуне — самое вкусное блюдо в этом лыжном сезоне. Впервые со старта Кубка мира в Руке на трассу вместе выйдут Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клебо. А еще ведь будет и Сергей Устюгов, восстановившийся после коронавируса, и финский лыжник Йони Мяки — тот самый, кто получил от Большунова палкой на предыдущем этапе в Лахти. Перца добавляет и тот факт, что на кону не только победа и призовые, но и отбор на чемпионат мира. Для того же Устюгова в Фалуне будет последний шанс зацепиться за место в Оберсдорфе.

Большунов наконец узнает, в какой форме Клебо

Самые огненные страсти последнюю неделю кипят вокруг Большунова. Его перепалка с финном на финише эстафеты стала чуть ли не главной национальной новостью недели. Хотя, казалось бы, в лыжах это далеко не первый подобный случай, да и с самим финном ничего особенно страшного не случилось. Но в итоге дело дошло до заявления в финскую полицию, а Большунову вместе с президентом федерации Еленой Вяльбе пришлось приносить официальные извинения.

Теперь Большунов и Мяки встретятся снова — в спринтерской гонке в воскресенье. Не факт, правда, что противостояние будет очным: для этого нужно, чтобы они по жребию попали в один забег либо вместе дошли до финала. В плане спортивной борьбы куда интереснее, что покажет тот же Большунов в битве с Клебо.

На предыдущем этапе в Лахти у Александра были проблемы со смазкой лыж. Возможно, из-за этого он не выглядел непобедимым и в скиатлоне уступил товарищам Клебо по норвежской команде. В какой форме сейчас Йоханнес — вообще сложно сказать. Судя по внутринорвежским стартам, не в самой лучшей, но с тех пор ведь прошло время.

Клебо заявил, что на чемпионате мира собирается бежать пять гонок — спринт, скиатлон, командный спринт, эстафету и марафон. Разделку он пропустит, и не факт, что побежит ее в Фалуне тоже. Большунов наверняка же нацелится на всю программу, пропускать гонки — не в его правилах. А в Фалуне у россиянина отдельные счеты не только к Клебо и Мяки, но и еще к одному норвежцу — Эмилю Иверсену. Тот допустил в адрес россиянина абсолютно хамские высказывания, и есть только один способ ему ответить — на лыжне.

Момент истины для Устюгова

Для Сергея Устюгова гонки в Фалуне могут стать ключевыми. Пока наш чемпион мира после болезни не успел заслужить места на чемпионате мира. Конкуренция за попадание в состав так высока, что даже для участия в хотя бы одной гонке в Оберсдорфе Устюгову в Фалуне нужно попадать минимум в топ-10.

А ведь за то же самое будут бороться и остальные: Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Артем Мальцев, плюс подъехавший из России классист Илья Порошкин... У каждого в Фалуне будет самый главный шанс попасть в команду. Потенциально Устюгов мог бы пригодиться везде, от спринта до марафона. Но именно от его результатов на этом этапе будет зависеть, в какой в итоге гонке получится выступить на «мире».

В женской команде с отбором на чемпионат мира тоже все непросто. Гарантировавшие себе место Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова выбыли по состоянию здоровья. И успеют ли восстановиться — большой вопрос, особенно в отношении Жамбаловой, у которой коронавирус. Теперь получается, что ставить на гонки Кубка мира нам почти некого — пришлось срочно вызывать с Кубка России ветеранов. Так что в Фалуне будем надеяться в основном на Наталью Непряеву — программа этапа ей как раз подходит, чтобы побороться с норвежкой Йохауг и шведками.

Расписание этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция)

29 января, пятница

13.15 Мужчины. Разделка, 15 км (С)

15.00 Женщины. Разделка, 10 км (С)

30 января, суббота

15.30 Мужчины. Масс-старт, 15 км (К)

16.55 Женщины. Масс-старт, 10 км (К)

31 января, воскресенье

15.30 Спринт. Финалы (К)