Лучше не злите Большунова! После бойни в Лахти он смял Клебо и вернулся на трон

Самому принципиальному сопернику Александр привез минуту!

Этап Кубка мира в Фалуне

Мужчины. Масс-старт, 15 км (СС)

1. Александр Большунов (Россия) — 32.33,3

2. Симен Крюгер (Норвегия) — отставание 1,8

3. Шюр Рете (Норвегия) — 23,9

4. Ханс Холанн (Норвегия) — 25,1

5. Иван Якимушкин (Россия) — 51,7

6. Эндрю Масгрейв (Великобритания) — 55,5

7. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1.01,3

10. Денис Спицов (Россия) — 1.21,2

11. Евгений Белов (Россия) — 1.22,4

12. Сергей Устюгов (Россия) — 1.31,2

13. Илья Порошкин (Россия) — 1.34,1

16. Артем Мальцев (Россия) — 1.36,9

21. Андрей Ларьков (Россия) — 1.56,7

На бурю обсуждений после скандального этапа в Лахти Александр Большунов отреагировал самым лучшим способом. Он не стал замыкаться в себе, ввязываться в трешток или мстить кому-то на дистанции. Россиянин вышел на лыжню — и укатал всех по скорости. Идеальный ответ. Тому самому Йони Мяки он привез на 15 км почти 4,5 минуты. А главного соперника — Йоханнеса Клебо — ошарашил так, что норвежец даже не сумел толком финишировать.

Этот Крюгер не стал кошмаром

Кто бы перед началом сезона мог подумать, что этап Кубка мира в Фалуне будет самым представительным лыжным стартом до чемпионата мира? В маленьком шведском городке собралась вся элита: финны, шведы, наши во главе с Большуновым и вернувшимся Сергеем Устюговым, наконец, норвежцы с Клебо. С учетом того, что Нове-Место викинги пропускают, а в Ульрисехамне только спринты, подобную конкуренцию мы теперь увидим только в Оберстдорфе.

В призме этого сегодняшняя коньковая разделка сама по себе была бы огромным событием. Но с учетом произошедшей на прошлом этапе жести внимание к ней было просто невероятное.

Так же хороши будут норвежцы? Влетит ли Клебо в Кубок мира на коне? Чем ответит Большунов? Вопросов был миллион.

И на главные сразу же начал отвечать Сан Саныч. Жеребьевка сложилась так, что стартовал он ровно через минуту после Клебо. И уже через 10 минут после того, как два гладиатора бросились в бой, его исход стал понятен. На отсечке 5,2 км Йоханнес горел больше 20 секунд.

На 11,3 было уже 45. А ближе к финишу Большунов вообще догнал его. Представляете? Отыграл минуту! Увидев перед собой спину Сан Саныча, Клебо просто расклеился. Настолько, что на финишной прямой вместо фирменного турбоускорения мирно закончил дистанцию за спиной россиянина, даже не пытаясь с ним зарубиться. Такого не ожидал никто.

Тем не менее нашелся норвежец, который сумел потрепать Большунову нервы. Настолько, что после финиша Александр даже не стал садиться на трон, который обычно занимают спортсмены, находящиеся на текущем первом месте. Сан Саныч внимательно следил за тем, как на всех парах к финишу мчался Крюгер. Симен прекрасно знал результаты лидеров, и за счет этого ему было несколько проще. В пользу викинга была и раскладка: на 11,3 км он проигрывал Большунову 10,5 секунды, на 12,8 — 4, а на 14,1 — 0,7. Однако последний подъем Александр отработал так мощно, что, вопреки всему, Крюгер так и не стал кошмаром для нашей команды. 1,8 в пользу Большунова.

— Когда нас прессуют и критикуют, мы становимся сильнее, — сказал он после в эфире «Матч ТВ».

20-летний американец обошел почти всю сборную России

Увы, как и в Лахти, Большунов заметно выделялся на фоне всей нашей сборной. В десятке — Иван Якимушкин и Денис Спицов, но норвежцам они проиграли ощутимо.

Здорово начал Сергей Устюгов. У Лосенка — второй по скорости разгон. Но выдержать всю гонку в таком темпе кондиции ему пока не позволяют. На последнем круге двукратному чемпиону мира было откровенно тяжело. Хотя даже при таких раскладах Сергей едва не залез в десятку. Очевидно, что потенциал у него огромный. Но успеет ли он набрать форму к чемпионату мира и дадут ли ему вообще там шанс — пока непонятно. Сам он рвется в бой.

— Я соскучился по гонкам. Готов стартовать и завтра в масс-старте, и послезавтра в спринте, — сообщил Устюгов после финиша. И такой его настрой очень радует.

К сожалению, на предстартовой тренировке травму получил Алексей Червоткин. Вроде бы ничего серьезного, но на сегодняшнюю разделку он не вышел. Жаль, потому что увидеть его очень хотелось бы. Тем более что остальные, как уже было сказано, не убедили. В десятке — пять норвежцев, британец Масгрейв и даже 20-летний американец Гус Шумахер. После «Тур де Ски» все мы ждали иных раскладов.