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Журналист раскритиковал поведение финского лыжника Нисканена

11:19

Лыжник-марафонец Теему Виртанен раскритиковал интервью двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Ийво Нисканена.

«Нисканен меня знает, поэтому ни я, ни мои вопросы не должны были вызывать у него такой реакции. Хорошо, что этот вопрос подняли публично в начале сезона. Так не может продолжаться», — приводит слова Виртанена Ilta-Sanomat.

Нисканен после победы в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км дал интервью Виртанену, который работет на сервисе Viaplay. Однако отвечал очень коротко и сухо, произнеся всего семь слов. С этим сервисом также конфликутет норвежец Йоханнес Клебо.

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Роман Шишов все материалы автора
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