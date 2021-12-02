Йоханнес Клебо прокомментировал решение конфликта со спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал решение конфликта со стриминговым сервисом Viaplay, который является спонсором федерации лыжных видов спорта Норвегии.

«Для меня было важно выразить обеспокоенность на счет того, что обладатель контента и правообладатель, такой как Viaplay, также заключает контракт о коммерческом спонсорстве с федерацией, — приводит слова Клебо пресс-служба федерации. - В то же время я согласился использовать логотип нового спонсора на своем комбинезоне для соревнований».

Лыжник отметил, что ему было важно, чтобы это дело вошло в повестку дня.

«Эта дискуссия важна, но я не буду сейчас ее продолжать. Мы увидели различные точки зрения по данному вопросу. Мне удалось донести свою позицию и сделать так, чтобы это дело вошло в повестку дня», — сказал он.

Напомним, что Клебо отказался использовать логотип стримингового сервиса на своем комбинезоне на этапе Кубка мира в финской Руке.