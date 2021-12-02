Терентьев о реакции норвежцев на победу в спринте: «Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил»
14:21
Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.
«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!»
Напомним, что в финале спринта второе место занял норвежец Йоханнес Клебо. На третьей позиции расположился его соотечественник Эрик Вальнес.
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