Терентьев о реакции норвежцев на победу в спринте: «Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил»

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!»

Напомним, что в финале спринта второе место занял норвежец Йоханнес Клебо. На третьей позиции расположился его соотечественник Эрик Вальнес.