Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Терентьев о реакции норвежцев на победу в спринте: «Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил»

14:21
Теги:

Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о реакции соперников из сборной Норвегии на победу в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в финской Руке.

«Клебо не сказал мне ни слова, а Вальнес поздравил», — приводит слова Терентьева Instagram проекта «На лыжи!»

Напомним, что в финале спринта второе место занял норвежец Йоханнес Клебо. На третьей позиции расположился его соотечественник Эрик Вальнес.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CW-X1jbooZt/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора
Читайте также
«Пустословы» и «балбесы». Губерниев и ветераны российского биатлона снова сильно поругались
В Москве началась церемония прощания с режиссером Владимиром Наумовым
0