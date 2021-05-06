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Жена Большунова опубликовала милое фото с мужем

17:27
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Российская лыжница Анна Жеребятьева в своем Instagram показала совместное фото с Александром Большуновым. Пара проводит свадебное путешествие на Мальдивах.

«Мое сердце в его руках», — подписала снимок девушка.

Публикация от ???Аня — #proжизнь и мечты (@ann_bananna)

23 апреля лыжники поженились. Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.

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