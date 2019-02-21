"За такое снимают". Бородавко - о конфликте Клебо и Устюгова

Главный тренер мужской сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что норвежеца Йоханнеса Клебо должны были снять со спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зефельде за поведение в отношении россиянина Сергея Устюгова. Клебо подрезал и толкнул Устюгова во время полуфинала - затем они повздорили после финиша.

- Ни в какие ворота не лезет, - сказал Бородавко в эфире канала "Матч ТВ". - Нарушение Клебо осталось без наказания. Сергей должен был быть в финале и бороться за медали. Клебо наступил на лыжи. Просто перекрыл ему дорогу. Это стопроцентное нарушение. Это было за рамками. За такое минимум снимают.

Отметим, что Клебо стал чемпионом мира в спринте. Устюгов выбыл в полуфинале, заняв 5-е место.

Все о лыжных гонках - здесь