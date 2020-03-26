Призер чемпионата мира и Олимпийских игр в составе эстафеты Алексей Червоткин рассказал о продолжительных тренировках. По словам спортсмена, максимальную работу он не делал, но 100 км проехать собирается.

— Сколько у вас получилось за 4 с небольшим часа? — вопрос Червоткину.

— 77 км, — ответил лыжник.

— Ох. Это максимум?

— Я пока не ставил цели пробежать максимальную дистанцию. Просто хотелось покататься подольше. И еще так, чтобы не выложиться. Через день я катался еще 3,5 ч, на следующий день — снова.

— Еще такие тренировки будут? Чтобы соточку добить?

— Хотя бы соточку — постараюсь. А дальше — как самочувствие будет.

— Там норвежцы, которые в сборную не входят, вообще молотили почти 18 ч. Получилось 320 км.

— Это очень-очень серьезно. Вот молодцы, реально. (Владимир Иванов)