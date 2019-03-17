Юрий Бородавко: "У Большунова есть психологическое преимущество в борьбе за победу в Кубке мира"

Юрий Бородавко, являющийся тренером российского лыжника Александра Большунова, заявил, что его подопечный будет иметь психологическое преимущество в борьбе за победу в Кубке мира. 22-летний россиянин, в воскресенье ставший первым в индивидуальной гонке на этапе в шведском Фалуне, на 14 очков отстает от норвежца Йоханнеса Клебо.

- Он очень этого хотел и вернул интригу в борьбу за большой глобус, - приводит ТАСС слова Бородавко. - Поэтому все еще впереди, и психологическое преимущество сейчас на нашей стороне, потому что нас ждут гонки преследования - дистанционные гонки, в которых Александр имеет определенное преимущество. Если команда сработает так, как нужно, то все будет по нашему плану.

Напомним, на прошедшем чемпионате мира в австрийском Зефельде Большунов завоевал четыре серебряные медали.

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