Юрий Бородавко: «Запрещать соцсети не нужно, но спортсмен должен заниматься своим делом»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал высказывание главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

Ранее Вяльбе раскритиковала спортсменку за излишнюю активность в социальных сетях.

«Все должно быть в меру. Спортсмен, в первую очередь, должен заниматься своим делом. Запрещать социальные сети не нужно. Это достаточно продвинутая норма жизни. Но спортсмены не должны забывать, что их главная задача — хорошо тренироваться, выступать на соревнованиях и добиваться тех результатов, которые от них ждут. Главное, чтобы социальные сети не вредили», — приводит слова Бородавко «РБ Спорт».

Старший тренер также высказал мнением относительно активности Степановой в соцсетях.

«У меня у самого социальных сетей нет. Узнаю какую-то информацию со слов журналистов. Но если Елена Валерьевна критикует, значит, у нее есть свое мнение на этот счет. Я не в праве давать какую-то оценку ее действиям», — добавил Бородавко.

21-летняя Степанова пропустила чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. На минувшей Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в женской эстафете.