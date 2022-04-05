Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:50

Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой

Читать «СЭ» в

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой. 

«Главное, чтобы социальные сети не мешали ее результатам. Если Степанова идет на это, где-то громко высказывается, а потом выходит и без проблем бежит, то окей. Таких спортсменов во времена моей карьеры не было. Я имею в виду именно российских спортсменов. Она не боится брать ответственность за свои слова и потом отвечать за них результатом. И если она к этому результату идет именно таким путем, то все будет отлично.

А Елена Валерьевна видит ситуацию со стороны руководителя и считает, что нужно больше бегать, тренироваться и не влезать во все эти интернетные истории. Она Веронику и на чемпионате России хотела видеть, но та не поехала. Не знаю причины, потому что не владею информацией. С Вероникой не общался», — рассказал Легков «РБ Спорт».

Ранее, 2 апреля, Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни.

21-летняя Степанова пропускает чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. На минувшей Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в женской эстафете.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-legkov-stepanova-s-zheleznoj-volej-beret-otvetstvennost-za-slova-i-otvechaet-rezul-tatom/
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Легков
Вероника Степанова
Елена Вяльбе
0
Читайте также
Бывших россиянок гонят из сборной Украины по биатлону. Глава ФБУ пытается их защитить
Как спасти российский спорт: новые Игры доброй воли с Китаем
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Бородавко: «Запрещать соцсети не нужно, но спортсмен должен заниматься своим делом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости