Легков высказался о критике Вяльбе в адрес Степановой

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал высказывание президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес Вероники Степановой.

«Главное, чтобы социальные сети не мешали ее результатам. Если Степанова идет на это, где-то громко высказывается, а потом выходит и без проблем бежит, то окей. Таких спортсменов во времена моей карьеры не было. Я имею в виду именно российских спортсменов. Она не боится брать ответственность за свои слова и потом отвечать за них результатом. И если она к этому результату идет именно таким путем, то все будет отлично.

А Елена Валерьевна видит ситуацию со стороны руководителя и считает, что нужно больше бегать, тренироваться и не влезать во все эти интернетные истории. Она Веронику и на чемпионате России хотела видеть, но та не поехала. Не знаю причины, потому что не владею информацией. С Вероникой не общался», — рассказал Легков «РБ Спорт».

Ранее, 2 апреля, Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни.

21-летняя Степанова пропускает чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. На минувшей Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в женской эстафете.