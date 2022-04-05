Вяльбе заявила, что она не осуждает и не обсуждает Тутберидзе

Глава Федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе высказала свое мнение о заслуженном тренере России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, а также о легендарном гандбольном тренере Евгении Трефилове.

По словам Вяльбе, Тутберидзе — жесткий человек, а Трефилова она знает лично.

«К сожалению, с Этери Георгиевной я не знакома лично. Мне сложно судить о том, какая она, — цитирует Вяльбе «Чемпионат». — Но если говорить о том, что я вижу, она жесткий человек. А в спорте и не должно быть иначе. Если начинать сюсюкаться, то люди сядут на голову и будут ехать.

Вяльбе подчеркнула, что она ни в коем случае не осуждает Тутберидзе, так как в большом спорте без жесткости нельзя. Тем более методы тренера дают великолепный результат.

«Я не осуждаю и не обсуждаю Этери Георгиевну — у нее своя методика, которая дает результат. И какой результат! Преклоняюсь перед ней как тренером, но я работаю иначе. Да и все тренеры в нашей команде тоже. Возможно, иногда Юрий Викторович [Бородавко] может прикрикнуть, но не после гонки, а во время нее, так что все все сразу понимают. Но, повторю, каждый работает по-своему», — сказала Вяльбе.

Вяльбе отметила, что Трефилов был своим для ее команды. Кроме того, ей нравится эмоциональность тренера по гандболу.

«Евгений Васильевич все же не такой жесткий тренер, как Николай Васильевич Карполь, — сказала Вяльбе. — Я вообще гандбол знаю не понаслышке, тем более в свое время у нас с Талантом Дуйшебаевым квартиры были по соседству, я даже на какие-то матчи ЦСКА с кем-то еще специально выбиралась. Ну и каждый матч нашей женской сборной в Рио-де-Жанейро смотрела, переживала.

Трефилов был бы в нашей команде своим. У них есть некая схожесть с Юрием Викторовичем Бородавко. Я вообще люблю, когда работают живые люди с эмоциями, высказываниями, которые могут и дрозда дать, и похвалить, а не быть кашей манной без комочков".

Напомним, что Трефилов привел женскую сборную России к победе на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Четыре ученицы Тутберидзе (Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева и Анна Щербакова) становились чемпионками Олимпийских игр разных годов. Александра Трусова и Евгения Медведева становились серебряными призерами.