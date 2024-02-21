Ступак: «Наши разговоры с Крамером не ограничиваются спортом»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак объяснила «СЭ», почему не пошла по пути Сергея Устюгова, который тренируется по планам немецкого тренера Маркуса Крамера.

— Не было такого варианта, как у Устюгова: формально быть в группе Сорина, но тренироваться по планам Крамера?

— Я так не могу. Серега может тренироваться один, но девчонкам сложно в этом плане. Мне лично нужна команда.

— С Маркусом на связи?

— Всегда.

— Какую оценку он дает твоим выступлениям? Смотрит ли он вообще гонки?

— Он отслеживает, но не берется давать какие-то оценки, потому что знает практически все, что я чувствую. Мы даже не разговариваем про гонки, про результат. У нас уже давно разговоры про семьи, про дружбу, про все. Мы не ограничиваемся спортом. Вообще в принципе жизнь не ограничивается спортом. Хотя считаю, что спорт — неотъемлемая часть моей жизнь. Надеюсь, что всегда будет со мной, — сказала Ступак «СЭ».