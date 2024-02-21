Ступак: «Молодежь сейчас абсолютно фантастическая. Они кайфовые, в них много смелости»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак рассказала «СЭ» об отношении к новым молодым звездам лыжных гонок.

— У тебя боевой возраст для лыжных гонок. Но сейчас на первых ролях молодежь: Степанова, Фалеева, Крупицкая, Пеклецова. Не чувствуешь себя старушкой?

— Ну здрасьте! Конечно, нет. Считаю, что молодежь сейчас абсолютно фантастическая. Они кайфовые, заряженные, в них много смелости, много жизни. Это не повод для того, чтобы говорить, что они какие-то плохие. Это повод для того, чтобы восхищаться. Мне это нравится, мне отзывается. Весь подготовительный период в этом году провела с очень молодой командой. Понравилось ли мне? Безумно! Эта легкость и игривость жизни, что-то узнать, где-то чуть обжечься, но все равно с интересом идти дальше. Мне это нравится. Я вообще не смотрю на цифры. И никому не советую это делать, — сказала Ступак «СЭ».