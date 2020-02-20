Йохауг выиграла марафон на «Ски туре», россиянки вне топ-20

На лыжной многодневке «Ски-тур» масс-старт на 34 километра свободным стилем у женщин выиграла норвежка Тереза Йохауг. Гонка прошла в Сторлиен-Мерокере (Норвегия).

Второй стала ее соотечественница Ингвильд Остберг. На третьем месте еще одна норвежская спортсменка Хейди Венг. Лучшая среди россиянок Анна Нечаевская на 22-м месте. 23-й стала Алиса Жамбалова.

Сторлиен-Мерокер (Норвегия)

Кубок мира

«Ски тур»

Женщины

Масс-старт, 34 км (С)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8

2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 4,0

3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6

22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0

23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2

40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0

43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0

44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8