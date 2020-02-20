Йохауг выиграла марафон на «Ски туре», россиянки вне топ-20
На лыжной многодневке «Ски-тур» масс-старт на 34 километра свободным стилем у женщин выиграла норвежка Тереза Йохауг. Гонка прошла в Сторлиен-Мерокере (Норвегия).
Второй стала ее соотечественница Ингвильд Остберг. На третьем месте еще одна норвежская спортсменка Хейди Венг. Лучшая среди россиянок Анна Нечаевская на 22-м месте. 23-й стала Алиса Жамбалова.
Сторлиен-Мерокер (Норвегия)
Кубок мира
«Ски тур»
Женщины
Масс-старт, 34 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 1:26.32,8
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — отставание 4,0
3. Хейди Венг (Норвегия) — 1.21,6
22. Анна Нечаевская (Россия) — 6.06,0
23. Алиса Жамбалова (Россия) — 6.06,2
40. Алия Иксанова (Россия) — 7.56,0
43. Яна Кирпиченко (Россия) — 9.19,0
44. Диана Головань (Россия) — 10.05,8