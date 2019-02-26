18:09 | Лыжные гонки

Йохауг сравнялась с Кулаковой по количеству побед на чемпионатах мира

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Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 30-летняя спортсменка стала девятикратной чемпионкой мира. По этому показателю она сравнялась советской лыжницей Галиной Кулаковой

Самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира является норвежка Марит Бьорген (18 побед). Второе и третье место занимают россиянки: Елена Вяльбе (14) и Лариса Лазутина (11). 

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта. 

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