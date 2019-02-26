Йохауг сравнялась с Кулаковой по количеству побед на чемпионатах мира

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в австрийском Зефельде. 30-летняя спортсменка стала девятикратной чемпионкой мира. По этому показателю она сравнялась советской лыжницей Галиной Кулаковой.

Самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира является норвежка Марит Бьорген (18 побед). Второе и третье место занимают россиянки: Елена Вяльбе (14) и Лариса Лазутина (11).

Most #FISCrossCountry world titles on the women's side:



18 - Marit Bjørgen

14 - Elena Välbe

11 - Larissa Lazutina

9 - Galina Kulakova

9 - @JohaugOfficial +1#seefeld2019 – Gracenote Olympic (@GracenoteGold) 26 февраля 2019 г.

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта.

Все о лыжных гонках - здесь