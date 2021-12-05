В сборной России прокомментировали победу российских лыжниц в женской эстафете на этапе КМ
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете 4 х 5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.
«Каждая лыжница на своем этапе отработала очень хорошо, приводит слова Бородавко «Чемпионат». — Степанова в хорошем спринтерском стиле убежала на финише. Мы и хотели посмотреть Веронику именно на этом этапе. Приятно, что у наших лыжниц появляется уверенность. Они все больше и больше навязывают борьбу соперницам на каждом этапе. Главное сейчас — идти по плану, выполнять задачи, которые ставили перед сезоном. Все идет так, как надо».
Напомним, что победу одержала первая российская команда в составе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второй пришла команда Швеции, третьей — сборная Норвегии.
Вторая российская команда в составе Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина пришла восьмой.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4535045-v-sbornoj-rossii-otreagirovali-na-pobedu-lyzhnic-v-zhenskoj-estafete-na-etape-km.html
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