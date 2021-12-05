В сборной России прокомментировали победу российских лыжниц в женской эстафете на этапе КМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу российских лыжниц в эстафете 4 х 5 км на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

«Каждая лыжница на своем этапе отработала очень хорошо, приводит слова Бородавко «Чемпионат». — Степанова в хорошем спринтерском стиле убежала на финише. Мы и хотели посмотреть Веронику именно на этом этапе. Приятно, что у наших лыжниц появляется уверенность. Они все больше и больше навязывают борьбу соперницам на каждом этапе. Главное сейчас — идти по плану, выполнять задачи, которые ставили перед сезоном. Все идет так, как надо».

Напомним, что победу одержала первая российская команда в составе Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Второй пришла команда Швеции, третьей — сборная Норвегии.

Вторая российская команда в составе Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина пришла восьмой.