Йоханнес Клебо: «Произошедшее со мной и Устюговым было для лыжных гонок хорошим моментом»

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал инцидент с Сергеем Устюговым, который произошел в минувшем сезоне.

Во время одной из гонок между ними случился контакт, а после финиша Устюгов, очевидно недовольный поведением соперника на трассе, сначала толкнул Клебо, а потом потрепал по щеке, что-то ему говоря.

— Беговые лыжи в настоящее время культивируются в нескольких странах — Северная Европа, Россия, и по большому счету все. Что можно сделать, чтобы расширить географию?

— Мы должны признать, что работаем в индустрии развлечений. Мы конкурируем в том числе и за аудиторию киберспорта. И поэтому мы должны сделать лыжи более зрелищными. Спринты в крупнейших городах, больше масс-стартов, стартов с необычными профилями трасс, и однозначно надо адаптировать соцсети, они должны работать как каналы информации.

— Вы много делаете для популярности лыж своим видеоблогом, но в основном он ориентирован на норвежскую аудиторию. Есть ли шанс, что вы будете говорить там по-английски или хотя бы по-русски?

— У меня на самом деле много русских зрителей, ждущих наш блог каждый понедельник. Я стараюсь показать своей аудитории, как живет профессиональный лыжник. Мой брат Ола помогает мне со съемкой, монтажом и музыкой, а наша младшая сестра переводит блог на английский каждую неделю. Мы обсуждали, что, может быть, стоит вообще перейти на английский, но все-таки нам проще выразить свои чувства на норвежском. Что касается русского — считайте это официальным обращением к русским болельщикам: если кто-то может переводить нас с норвежского на русский, дайте знать.

— В смешанных единоборствах удалось набрать популярность благодаря трэштокингу. Это может быть полезно для лыжных гонок? Может быть, в этом смысле ваше соперничество с русскими и потасовка с Устюговым на чемпионате мира дают положительный эффект.

— Ха-ха, я не думал о лыжах как развлечении, когда мы с Устюговым были в микст-зоне после нашей «милой» встречи в Зефельде. Но я понимаю, о чем вы. И теперь можно сказать, что произошедшее было для лыжных гонок хорошим моментом. Если честно, я тогда так разозлился, находясь перед Устюговым, что вдохнул воздух всей грудью и очень долго держал дыхание. Так, что у меня живот потом еще несколько дней отходил. (Дмитрий Кузнецов)

В прошлом году он бил россиян на лыжне, а сейчас дал интервью «СЭ»