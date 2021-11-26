Трехкратный призер Олимпийских игр в Сочи Максим Вылегжанин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу Александра Терентьева в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в финской Руке.

«Не ожидал, что Александр выиграет. Для меня это было сюрпризом. Он молодой, у него еще нет такого большого опыта на Кубке мира. В приоритет обычно ставишь тех людей, которые уже побеждали когда-то. Александр будет открытием этого сезона. Посмотрим, как сложится дальше. Все будет зависеть от того, как он проведет весь сезон. Самое главное, чтобы он не потерялся после первого спринта», — сказал Вылегжанин в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Россиянин Александр Терентьев выиграл финальный забег. На финише он обошел норвежца Йоханнеса Клебо и Эрика Вальнеса, которые заняли второе и третье места соответственно.