Тренер сборной Норвегии — о победе Терентьева в спринте: «Мы все этого боялись»
Тренер сборной Норвегии восхитился победой Терентьева в спринте на Кубке мира
16:49
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался по поводу победы россиянина Александра Терентьева в спринте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Время спортсмена — 2.31,90.
«Нам неожиданно противостоял соперник, который оказался очень сильным. Он показал невероятный уровень. Я этого боялся. Мы все этого боялись», — цитирует Монсена Dagbladet.
Второе и третье места заняли норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно. Клебо уступил Терентьеву 1,18 секунды.
В субботу, 27 ноября, в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км соответственно.
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