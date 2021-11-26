Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен высказался по поводу победы россиянина Александра Терентьева в спринте на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Время спортсмена — 2.31,90.

«Нам неожиданно противостоял соперник, который оказался очень сильным. Он показал невероятный уровень. Я этого боялся. Мы все этого боялись», — цитирует Монсена Dagbladet.

Второе и третье места заняли норвежцы — Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес соответственно. Клебо уступил Терентьеву 1,18 секунды.

В субботу, 27 ноября, в Руке пройдут мужская и женская гонки классическим стилем на 15 и 10 км соответственно.