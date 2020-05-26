Выборы нового президента Международной федерации лыжного спорта пройдут 4 октября

Конгресс Международной федерации лыжного спорта пройдет 4 октября в Цюрихе. На нем должны быть избраны новый президент и состав совета организации, сообщает официальный сайт FIS.

Действующий президент FIS Джанфранко Каспер решил оставить должность за два года до истечения срока полномочий. Преемник 76-летнего швейцарца должен был быть избран на конгрессе FIS в мае, однако его проведение было перенесено в связи с пандемией коронавируса.

Приема заявок от кандидатов на участие в выборах завершится за 30 дней до конгресса.