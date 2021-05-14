Вяльбе отчитала отказавшуюся от олимпийских претензий Доценко за отсутствие мотивации

Российская лыжница Анастасия Доценко высказалась о своих шансах отобраться на Олимпийские Игры в Пекине, которые пройдут в столице Китая зимой следующего года. Ранее Доценко претендовала на участие на Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году, но решением комиссии МОК ее пожизненно дисквалифицировали.

В ответ на оценку своих шансов попасть в итоговой состав сборной в беседу на итоговой пресс-конференции Федерации лыжных гонок Республики Татарстан включилась президент Елена Вяльбе.

«У меня никакой дисквалификации нет и не было, было временное отстранение. Но, к счастью, все сложности решились, они позади. Не хочется теперь даже об этом и вспоминать. О перспективах говорить сложно, если быть откровенной, то по результатам я себя уже не рассматриваю. И сделать что-то за одно лето будет из разряда фантастики. С учетом того, к тому же, что я возрастная спортсменка. Желание и цель есть, но я стараюсь объективно оценивать свои возможности», — сказала Доценко.

«Вообще-то Марет Бьерген возвращается, зачем иначе тренироваться? Мотивация должна быть, цель должна быть. Не надо себя раньше времени хоронить. Все, кто сейчас тренируется и готовиться в России имеют шансы отобраться на Олимпийские Игры», — ответила ей Вяльбе.

(Рустам Имамов)