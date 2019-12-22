Вяльбе отметила, что решение привезти на этап Кубка мира в Планицу лидеров было ошибочным

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что тренерский штаб сборной России ошибся с решением привезти на этап Кубка мира в Планицу (Словения) лидеров. Россияне не сумели попасть в финалы этапов.

— Конечно, итоги неудовлетворительные, не в первый раз не получается ничего, — приводит «РИА Новости» слова Вяльбе. — Совершили ошибку, что привезли туда лидеров. Планировались они только на сам спринт, но не нужно было этого делать, тренироваться там было негде и так далее. У нас большая команда, если что-то запланировано, поменять места назначения очень сложно, мы же получаем государственные деньги. Я не оправдываюсь, нам нужно сделать правильные выводы на будущее, люди не совершают ошибок только тогда, когда ничего не делают, у всех бывают промахи, в будущем будем менять свою подготовку.

В любом случае, кто-то должен выступать на Кубке мира, у нас молодые лыжники есть. Обидно, что вчера Нина Дуботолкина решила финишировать раньше времени. Расстроилась, что у Саши Терентьева не получилось вчера, Андрея Собакарева. Кто-то боялся, Сергей Устюгов сказал, что скользко вчера на трассе было, а если упадешь и что-то повредишь, то рискуешь пропустить «Тур де Ски», я их понимаю прекрасно.