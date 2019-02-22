Вяльбе – об инциденте с Клебо и Устюговым: "К сожалению, правила читаются одинаково не для всех"

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе раскритиковала FIS за решение в отношении российского лыжника Сергея Устюгова и норвежца Йоханнеса Клебо. Напомним, в полуфинале спринта на чемпионате мира-2019 Клебо подрезал и толкнул Устюгова. После финиша они повздорили: россиянин толкнул норвежца и слегка потрепал его по щеке.

– К сожалению, правила читаются одинаково не для всех, – сказала Вяльбе. – В аналогичной ситуации в прошлом или позапрошлом сезоне Наталью Матвееву перенесли на последнее место. Потому что она якобы "блокировала проход другой спортсменки". Это запрещено правилами.

В нынешнем полуфинале была ситуация один в один. Йоханнес блокировал Сергея, но теперь расценили все это совсем другим способом. У Клебо сейчас вообще новая фишка – он специально резко останавливается, чтобы позади идущий сбился с темпа.

А сам норвежец в это время начинает свою атаку. При этом подобное правилами не ограничивается, поэтому наказать Клебо за это нельзя. Но для меня такие приемы совсем непонятны. Это неспортивно. Думаю, мы будем писать в Международную федерацию лыжных видов спорта (FIS) о рассмотрении неких правил для спринта и этих резких остановках в частности.

– Вы подали протест, но судьи его отклонили. Как они это объяснили?

– Они считают, что, наоборот, это Сергей мешал бедному Клебо проехать. А Йоханнес действовал в рамках борьбы и ничего умышленного с его стороны не было. Сегодня мы еще подадим апелляцию на решение жюри. (Владимир Иванов)

Елена Вяльбе: "Устюгов заслуженно получил желтую карточку за толчок Клебо"

Полностью интервью Вяльбе - скоро в "СЭ"