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Шведы назвали состав на заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам

11:21
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Официальный сайт Федерации лыжных видов спорта Швеции 9 марта опубликовал состав на на заключительный в нынешнем сезоне этап Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Мужчины: Вильям Порома, Юхан Хегстрем, Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Карл Вестберг, Бьерн Сандстрем.

Женщины: Шарлотта Калла, Эбба Андерссон, Фрида Карлссон, Эмма Рибом, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Линн Сван и Йоханна Хагстрем.

В программе этапа — масс-старт на 15 км «классикой» и 50-километровый марафон свободным стилем. Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.

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