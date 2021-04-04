Вяльбе рассказала, как ее растрогала реакция людей на заявление Большунова о покупке тредбана на свои средства
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, как ее растрогала реакция болельщиков на заявление лыжника Александра Большунова о намерении приобрести тредбан для тренировок на личные средства.
«В этом году для меня было приятным удивлением, когда Александр Большунов написал у себя в Instagram, что потратит деньги, которые заработал за сезон, на покупку тредбана, а люди стали писать: «Саша, да мы страной соберем!» Это дорогого стоит. К счастью, тредбан уже куплен, к концу мая мы сможем на нем тестироваться, выполнять технические тренировки. У нас удивительные люди. Когда люди оставляют такие отзывы, когда они так преданы своим кумирам... Мне кажется, мы на верном пути», — сказала Вяльбе в интервью каналу «Россия 24».
Президент ФЛГР не смогла сдержать эмоций во время рассказа.
«Почему у меня глаза на мокром месте? Это очень трогательно, очень волнительно. Я знаю, что люди на самом деле живут не так хорошо, но они готовы подставить плечо в такие моменты. Я уже много раз говорила всем огромное спасибо. Саша не будет тратить деньги на тредбан, хотя он много тратит для того, чтобы у него улучшился результат», — добавила Вяльбе.
Тредбан предназначен для отработки техники лыжного хода с использованием лыжероллеров — классических или коньковых. По ходу минувшего сезона лыжник Александр Большунов отмечал, что хотел бы приобрести это устройство, которым активно пользуются норвежские лыжники. Стоимость тренажера составляет около 120 тысяч евро.
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