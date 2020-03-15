«Все оборвали и не дали отпраздновать». Большунов — о победе в Кубке мира
Российский лыжник, победитель общего зачета Кубка мира Александр Большунов рассказал, как он отреагировал на свой успех.
— Поздравляем вас с победой в личном зачете Кубка мира! Расскажите, как восприняли этот успех?
— Был долгий перелет, так что эмоций нет никаких. Да и соревнования должны были закончиться не так. Все оборвали и не дали отпраздновать. Тем более и кубка нет. Придется биться в следующем году еще за один.
— Когда Международная федерация лыжного спорта (FIS) должна доставить вам «Большой хрустальный глобус»?
— Пока неизвестно. FIS решит, где будет вручение, после чего сообщит.
— Есть вариант, что отправят трофей по почте?
— Нет, бандеролью «Глобус» точно не пришлют, — цитирует Большунова RT.
Большунов набрал 2221 очко. На втором месте норвежец Йоханнес Клебо (1726). Третьим стал еще один представитель Норвегии Пол Голберг (1311).
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/article/728518-bolshunov-pobeda-km-norvegiya-koronavirus