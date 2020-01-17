В семье Устюгова и Соболевой родилась дочь

Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и его жена российская лыжница Елена Соболева стали родителями.

— Сегодня, 17 января 2020 года, у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира! Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием! — говорится в сообщении президента ФЛГР Елены Вяльбе на сайте федерации.

Это первый ребенок в семье Устюговых. 10 августа прошлого года спортсмены сыграли свадьбу в Екатеринбурге.