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В семье Устюгова и Соболевой родилась дочь

21:15
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Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов и его жена российская лыжница Елена Соболева стали родителями.

— Сегодня, 17 января 2020 года, у Сергея и Елены Устюговых родилась дочь Кира! Мама и малышка чувствуют себя хорошо.

Федерация лыжных гонок России поздравляет молодых родителей с этим радостным событием! — говорится в сообщении президента ФЛГР Елены Вяльбе на сайте федерации.

Это первый ребенок в семье Устюговых. 10 августа прошлого года спортсмены сыграли свадьбу в Екатеринбурге.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/5126.html

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