В Госдуме считают, что Большунова нужно объявить спортсменом года в России

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев (ЛДПР).

Ранее Федерация лыжных видов спорта Норвегии приняла решение не отправлять сборную по лыжным гонкам на заключительные этапы Кубка мира в Канаду и США из-за угрозы распространения коронавируса. В результате российский лыжник Александр Большунов досрочно стал обладателем Кубка мира.

«Александр Большунов — наш выдающийся лыжник. Его успех подарил нам победы, которых в российском спорте не было давно. Его успех ценен еще и тем, что победил он наших извечных соперников — норвежцев, которые, как мы знаем, имеют разрешение на использование ряда препаратов. То есть наш лыжник изначально был в проигрышной позиции, и тем не менее победил за явным преимуществом.

Отдельные слова благодарности надо выразить Елене Вяльбе, под руководством которой российский лыжный спорт достиг такого грандиозного успеха, на фоне всех скандалов и беспрецедентного давления на Россию.

Конечно, Большунова уже сейчас можно объявить спортсменом года. И везде пропагандировать этот успех. А то у нас некоторые СМИ и многочисленные эксперты любят больше мусолить скандалы, связанные с допингом или с очередным провалом футболистов, тогда как отмечать нужно, прежде всего, победы российского спорта, тем более такую великую — как победа Большунова", — заявил Дмитрий Свищев.