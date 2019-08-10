Устюгов женился на Соболевой. Фото

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов женился на лыжнице сборной России Елене Соболевой.

Тот факт, что церемония бракосочетанияУстюгова и Соболевой состоится 9 августа, анонсировала еще в мае президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльб. Свадьба состоялась в Екатеринбурге 10 августа.

Фотографией с мероприятия поделилась в Instagram организатор торжества. Спортсмены состояли в отношениях несколько лет. А в апреле этого года Устюгов сделал девушке предложение.