Вылегжанин прокомментировал результаты Кубка мира в Ульрисехамне

Трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Максим Вылегжанин прокомментировал «СЭ» второе место Глеба Ретивых на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

«Ожидал, что наши лыжники покажут себя лучше. Хотелось забрать сегодня золото. Но, в любом случае, и Глеб Ретивых, и Сергей Устюгов очень сильные спортсмены. Безусловно, у нас очень хорошие шансы перед Чемпионатом мира. В нашей команде есть три явных лидера, которые бегут по спринтерской дисциплине. Очень большие ожидания и надежды. Будем переживать за каждого нашего спортсмена», — сказал Вылегжанин «СЭ».

Сегодня, 6 февраля, российские лыжники Глеб Ретивых и Сергей Устюгов заняли 2-и 6-е место в спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Выиграл гонку Оскар Свенссон.

(Владимир Пушкарев)