Устюгов пропустит оставшиеся гонки «Ски Тура» из-за простуды

Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в оставшихся гонках «Ски Тура» в связи с простудой, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

— Сергей прекращает выступление на «Ски Туре», у него простуда, — цитирует Вяльбе ТАСС.

27-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/17. Ранее со «Ски Тура» снялась россиянка Наталья Непряева.