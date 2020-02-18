Устюгов пропустит оставшиеся гонки «Ски Тура» из-за простуды
11:43
Российский лыжник Сергей Устюгов не выступит в оставшихся гонках «Ски Тура» в связи с простудой, сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
— Сергей прекращает выступление на «Ски Туре», у него простуда, — цитирует Вяльбе ТАСС.
27-летний Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира, победитель «Тур де Ски» сезона-2016/17. Ранее со «Ски Тура» снялась россиянка Наталья Непряева.
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