Устюгов признан спортсменом года в Югре

Олимпийский чемпион 2022 года в эстафете, двукратный чемпион мира, российский лыжник Сергей Устюгов победил в номинации «Лучший спортсмен Югры».

В список лучших спортсменов также попали биатлонисты Никита Поршнев, Петр Пащенко и Кристина Резцова, борец Артур Найфонов, боксер Ярослав Дороничев, сноубордисты Андрей и Наталья Соболевы и тхэквондист Максим Храмцов.

Ранее спортсмен несколько раз заявлял о возможном завершении карьеры.

На прошедшем чемпионате России — 2023 в Тюмени 30-летний Устюгов завоевал две личные золотые медали.