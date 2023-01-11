Устюгов отказался от спринта в Сыктывкаре, в котором стартует Большунов

Лыжник Сергей Устюгов рассказал «СЭ», что выступит на этапе Кубка России в Сыктывкаре только в 15-километровой гонке. Таким образом, он пропустит классический спринт и скиатлон.

— Когда я сюда (в Сыктывкар) приехал, была информация, что бегу только 15 километров коньков. Не знаю, кто и что откуда взял. Но я одному из наших тренеров неоднократно говорил, что бегу только 15 километров коньком. Вот и все, — сказал Устюгов «СЭ».

Ранее тренер спортсмена Маркус Крамер заявил, что в спринте Устюгов не выступит, но в индивидуальной гонке он примет участие. Такое решение было принято, потому что сейчас лыжнику нужно больше тренировок и меньше соревнований.