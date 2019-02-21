Устюгов накинулся на Клебо после полуфинала спринта на чемпионате мира. Норвежец подрезал россиянина на дистанции

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо подрезал и толкнул россиянина Сергея Устюгова во время полуфинала спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. Устюгов пытался обойти Клебо по краю трассы, но тот перестроился и помешал ему.

Йоханнес Клебо не пустил вперед Сергея Устюгова.

Норвежец закончил полуфинал на втором месте, а россиянин занял 5-е место в этом забеге и не отобрался в финал.

Сергей Устюгов (справа) и Йоханнес Клебо. Фото REUTERS

Сергей Устюгов (справа) и Йоханнес Клебо. Фото REUTERS

После финиша Устюгов резко подкатил к Клебо, после обмена репликами толкнул его и похлопал по щекам. В конце недолгого выяснения отношений россиянин улыбнулся, после чего соперники покинули зону финиша.

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