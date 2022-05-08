Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по лыжным гонкам Мария Гусакова умерла в возрасте 91 года, информирует пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Грустная весть... Сегодня в 5 утра ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1960 года Мария Ивановна Гусакова», — говорится в сообщении пресс-службы.

О причинах смерти не сообщается. Гусакова являлась Заслуженным мастером спорта СССР. Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1960). В феврале ей исполнился 91 год.

Она выиграла золотую медаль в гонке на 10 км на Олимпийских играх 1960 года в Скво-Вэлли (США). На этих играх она также завоевала серебро в эстафете 3х5 км.

Кроме того, Гусакова является бронзовым призером в гонке на 10 км Олимпиады-1964 в Инсбруке. На ЧМ-1962 она стала обладательницей медалей всех достоинств.