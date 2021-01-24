Тренер сборной России прокомментировал инцидент между Большуновым и Мяки

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал для «СЭ» результаты мужской эстафеты в финском Лахти, а также отреагировал на инцидент на финише гонки между Александром Большуновым и Йони Мяки.

— Никто не хотел уступать. Никто не будет открывать калитку, но я сам ничего не видел, я нахожусь на дистанции в лесу. Нужно понять, финн начал перекрывать путь до обозначенной зоны коридоров или после. Что касается самой гонки, то проблема в лыжах. Не самые лучшие лыжи сегодня были, на них бороться очень сложно.

Трудно оценивать эпизод после финиша. В любом случае, свою роль сыграли эмоции.

(Сергей Федоров)