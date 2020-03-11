Тренер сборной Норвегии ошибся в правилах и был уверен, что Клэбо выиграл Малый спринтерский глобус досрочно

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсес был уверен, что Йоханнес Клебо выиграл Малый спринтерский глобус, пишет NRK.

Как сообщает издание, тренер считал, что в спринт-туре в Квебеке и Миннеаполисе разыгрываются только 150 очков, а бонус в виде 200 баллов идет только в общий зачет Кубка мира. Позже тренеру сообщили, что 200 бонусных очков также добавляются победителю тура и в малом зачете.

Сборная Норвегии отказалась от участия в североамериканских этапах Кубка мира, таким образом, Клэбо не сможет набрать очки. У норвежца 550 баллов в зачете Малого спринтерского глобуса, ближайший его преследователь из тех, кто отправится в Северную Америку — Федерико Пеллегрино (4-е место, 385 очков). Среди претендентов также есть двое россиян — Александр Большунов (6-е место, 330) и Глеб Ретивых (7-е место, 325).