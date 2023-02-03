Тихонов призвал не обращать внимание на слова норвежцев о тренировки Ступак на трассе в Италии

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов отреагировал на недовольство норвежцев, которые возмутились тренировками олимпийской чемпионки Юлии Ступак на трассе этапа Кубка мира в Италии.

«Не стоит на них обращать внимание, пусть тренируется на здоровье, главное воспринимать с улыбкой, надо тренироваться и доказывать сопливым и отмороженным норвежцам, нужно преподать уроки. Нужно быть посмелее», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

С 3 по 5 февраля в итальянском Тоблахе проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.